https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/merkez-bankasi-yil-sonu-enflasyon-tahminini-yukseltti-1110290399.html
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
Sputnik Türkiye
TCMB Başkanı Karahan, enflasyon Raporunu açıkladı. Karahan, "2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 29,5 olarak yukarı yönlü güncelledik" dedi. 12.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-12T11:06+0300
2026-11-12T11:06+0300
2026-11-12T11:07+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/07/1100814097_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_00087e0386732c0aaed3d7787d9a2f27.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/07/1100814097_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_c35fd71210550e62815f3093f8536e6d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
11:06 12.11.2026 (güncellendi: 11:07 12.11.2026)
Ayrıntılar geliyor
TCMB Başkanı Karahan, enflasyon Raporunu açıkladı. Karahan, "2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 29,5 olarak yukarı yönlü güncelledik" dedi.