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İspanya'da seçimlere bir hafta kala son anketlere göre yarış başa başa
İspanya'da seçimlere bir hafta kala son anketlere göre yarış başa başa
Sputnik Türkiye
Yeni bir anket sonuçlarına göre 29 Kasım'da yapılacak erken seçim öncesi Halkın Partisi (PP) oyların yüzde 29.5’ini alarak birinci olurken, Sosyalist Parti yüzde 27.2’lik bir oy oranında.
2026-11-19T18:33+0300
2026-11-19T18:33+0300
2026-11-19T18:33+0300
dünya
halk partisi (pp)
sosyalist parti
i̇spanya başbakanı pedro sanchez
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PF Global tarafından Politico için gerçekleştirilen ankete göre, 29 Kasım'da yapılacak erken seçimde Halk Partisi (PP) oyların yüzde 29.5’ini alarak birinci olurken, Sosyalist Parti yüzde 27.2’lik bir oy oranına ulaşıyor.Üçüncü sırada yer alan göçmen karşıtı Vox partisinin elde ettiği sonuçlar, İspanya’da kurulabilecek olası bir yeni hükümete dair tabloyu daha da netleştiriyor.Anket sonuçlarını yorumlayan Politico'ya göre son sonuçlar Vox'un oyların yüzde 19.6'sını alabileceğini gösteriyor. Bu durum, muhafazakar görüşlü bir PP-Vox koalisyonunun toplam oyların neredeyse yüzde 50’sine ulaşmasını sağlayarak, Feijoo’yu İspanya’nın bir sonraki başbakanı olma konusunda açık ara favori haline getiriyor.İspanya, neden erken seçim ilan etti?İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ekim ayı başında ülkesinde artan konut krizi karşısında protestoların da başlamasıyla ülkesinin 29 Kasım’da erken seçime gideceğini açıkladı.İktidardaki azınlık hükümeti tarafından konut piyasasında kiracıları korumak için sunulan iki kararname tasarısı parlamentoda reddelmiş ve erken seçim olasılığı artmıştı.Sanchez, açıklamasında, "Hatalar yaptık ve yapmayı hedeflediğimiz her şeyi başaramadık" derken, hala "özellikle eşitsizlik, kamu hizmetleri ve konuta erişim alanlarında çözülmesi gereken çok sayıda sorun" olduğunu kabul etmişti.
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halk partisi (pp), sosyalist parti, i̇spanya başbakanı pedro sanchez
halk partisi (pp), sosyalist parti, i̇spanya başbakanı pedro sanchez
İspanya'da seçimlere bir hafta kala son anketlere göre yarış başa başa
Yeni bir anket sonuçlarına göre Halkın Partisi (PP) ve Sosyalistler arasında yarış kıyasıya gidiyor. 29 Kasım’da yapılacak erken seçimde Halk Partisi (PP) oyların yüzde 29.5’ini alarak birinci olurken, Sosyalist Parti yüzde 27.2’lik bir oy oranına ulaşıyor.
PF Global tarafından Politico için gerçekleştirilen ankete göre, 29 Kasım'da yapılacak erken seçimde Halk Partisi (PP) oyların yüzde 29.5’ini alarak birinci olurken, Sosyalist Parti yüzde 27.2’lik bir oy oranına ulaşıyor.
Yüzde 2.6'lık hata payı göz önüne alındığında, iki parti istatistiksel olarak başa baş bir durumda bulunuyor. Anket, 15-17 Kasım tarihleri arasında 2 bin 454 İspanyol seçmenle
gerçekleştirildi.
Üçüncü sırada yer alan göçmen karşıtı Vox partisinin elde ettiği sonuçlar, İspanya’da kurulabilecek olası bir yeni hükümete dair tabloyu daha da netleştiriyor.
Anket sonuçlarını yorumlayan Politico'ya göre son sonuçlar Vox'un oyların yüzde 19.6'sını alabileceğini gösteriyor. Bu durum, muhafazakar görüşlü bir PP-Vox koalisyonunun toplam oyların neredeyse yüzde 50’sine ulaşmasını sağlayarak, Feijoo’yu İspanya’nın bir sonraki başbakanı olma konusunda açık ara favori haline getiriyor.
Anket ayrıca seçmenlerin 2023 yılından bu yana tercihlerinin nasıl değiştiğini de gözler önüne seriyor. Örneğin, üç yıl önce PP’yi destekleyen seçmenlerin yüzde 20’si artık Vox’u destekleyeceklerini belirtirken, Sosyalistlere oy vermiş olanların yüzde 10’u ise tercihlerini değiştirerek PP’ye yöneldiklerini ifade ediyor.
İspanya, neden erken seçim ilan etti?
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ekim ayı başında ülkesinde artan konut krizi karşısında protestoların da başlamasıyla ülkesinin 29 Kasım’da erken seçime gideceğini açıkladı.
İktidardaki azınlık hükümeti tarafından konut piyasasında kiracıları korumak için sunulan iki kararname tasarısı parlamentoda reddelmiş ve erken seçim olasılığı artmıştı.
Sanchez, açıklamasında, "Hatalar yaptık ve yapmayı hedeflediğimiz her şeyi başaramadık" derken, hala "özellikle eşitsizlik, kamu hizmetleri ve konuta erişim alanlarında çözülmesi gereken çok sayıda sorun" olduğunu kabul etmişti.