https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/iran-abd-dronu-hurmuz-aciklarinda-balikci-teknesini-vurdu-1110668225.html

İran: ABD dronu Hürmüz açıklarında balıkçı teknesini vurdu

İran: ABD dronu Hürmüz açıklarında balıkçı teknesini vurdu

Sputnik Türkiye

İran ordusu, Hürmüz Boğazı kıyısındaki Sirik açıklarında üç kişinin bulunduğu bir balıkçı teknesinin ABD'ye ait insansız hava aracı tarafından vurulduğunu açıkladı.

2026-11-29T09:49+0300

2026-11-29T09:49+0300

2026-11-29T09:49+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

i̇ran

hürmüz boğazı

tasnim

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0e/1105013123_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_84bc922134e812c5b0d5e9f2d99b311e.jpg

Yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'nın İran ordusu halkla ilişkiler birimine dayandırdığı haberine göre saldırı bu sabah gün doğmadan önce gerçekleşti. Teknede bulunan üç kişiden ikisi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Tekne sahibi olan üçüncü kişi için arama çalışmaları sürüyor.Sirik, İran'ın Hürmüz Boğazı boyunca uzanan Hürmüzgan eyaletine bağlı bir ilçe. Bölgede eylül ayında da benzer bir olay yaşanmış, İranlı yetkililer iki balıkçı teknesinin ABD insansız hava aracı saldırısına uğradığını açıklamıştı. ABD ordusu ise o dönem vurulan teknelerin bir insansız deniz aracını ele geçirmeye çalıştığını öne sürmüştü.İran Ulusal Acil Durum Teşkilatı Başkanı Cafer Miadfar, Mehr Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Haziran 2025'teki savaşta ve bu yıl yaşanan ABD-İsrail saldırılarında üç acil servis çalışanının hayatını kaybettiğini, 100'den fazla çalışanın yaralandığını söyledi. Miadfar, acil servislerin araç filosunun ve personelinin ciddi zarar gördüğünü belirtti.ABD-İran hattınd a son durum

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/iran-abdnin-olasi-kara-harekatina-hazir-oldugunu-acikladi-planlarimiz-hazir-1110664758.html

abd

i̇ran

hürmüz boğazı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, i̇ran, hürmüz boğazı, tasnim