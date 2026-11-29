İran: ABD dronu Hürmüz açıklarında balıkçı teknesini vurdu
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturABD ve İran
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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İran ordusu, Hürmüz Boğazı kıyısındaki Sirik açıklarında üç kişinin bulunduğu bir balıkçı teknesinin ABD'ye ait insansız hava aracı tarafından vurulduğunu açıkladı. Haber, İran donanmasının bir petrol tankerinin deniz mayınına çarparak alev aldığını duyurmasından saatler sonra geldi.
Yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'nın İran ordusu halkla ilişkiler birimine dayandırdığı haberine göre saldırı bu sabah gün doğmadan önce gerçekleşti. Teknede bulunan üç kişiden ikisi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Tekne sahibi olan üçüncü kişi için arama çalışmaları sürüyor.
Sirik, İran'ın Hürmüz Boğazı boyunca uzanan Hürmüzgan eyaletine bağlı bir ilçe. Bölgede eylül ayında da benzer bir olay yaşanmış, İranlı yetkililer iki balıkçı teknesinin ABD insansız hava aracı saldırısına uğradığını açıklamıştı. ABD ordusu ise o dönem vurulan teknelerin bir insansız deniz aracını ele geçirmeye çalıştığını öne sürmüştü.
İran Ulusal Acil Durum Teşkilatı Başkanı Cafer Miadfar, Mehr Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Haziran 2025'teki savaşta ve bu yıl yaşanan ABD-İsrail saldırılarında üç acil servis çalışanının hayatını kaybettiğini, 100'den fazla çalışanın yaralandığını söyledi. Miadfar, acil servislerin araç filosunun ve personelinin ciddi zarar gördüğünü belirtti.
ABD-İran hattınd a son durum
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarla patlak veren savaşta taraflar, 8 Nisan'da Pakistan arabuluculuğunda ateşkese vardı. İslamabad görüşmeleri sonuçsuz kalınca ABD, İran limanlarına deniz ablukası uyguladı.
Haziran ortasında imzalanan İslamabad Mutabakatı ile abluka kaldırıldı, Hürmüz Boğazı yeniden açıldı. Ancak Lübnan, dondurulmuş varlıklar ve zenginleştirilmiş uranyum anlaşmazlıkları ile boğazdaki gemi saldırıları mutabakatı çökertti. Trump, 8 Temmuz'da ateşkesin sona erdiğini ilan etti.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi eylül sonunda, abluka ve yaptırımların kaldırılması karşılığında boğazın altıncı gün açılmasını, yedinci gün müzakerelerin başlamasını öngören ‘7 günlük plan’ sundu. Trump planı reddetti.
Katar arabuluculuğundaki görüşmeler kasım başında tıkanırken, 13 Kasım'dan bu yana karşılıklı saldırılar sürüyor. İran'ın baş müzakerecisi Muhammed Bakır Kalibaf, Tahran'ın yedi şartı karşılanmadan müzakere olmayacağını açıkladı.