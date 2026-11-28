https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/iran-abdnin-olasi-kara-harekatina-hazir-oldugunu-acikladi-planlarimiz-hazir-1110664758.html

İran, ABD'nin olası kara harekatına hazır olduğunu açıkladı: 'Planlarımız hazır'

İran, ABD'nin olası kara harekatına hazır olduğunu açıkladı: 'Planlarımız hazır'

Sputnik Türkiye

İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Nemati, İran Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin ülke sınırlarına konuşlandırıldığını ve ABD'nin İslam... 28.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-28T22:11+0300

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2026-11-28T22:11+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

i̇ran

kara harekatı

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İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Nozer Nemati, İran Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin ülke sınırlarına konuşlandırıldığını ve ABD ordusunun kendilerine karşı başlatabileceği olası bir kara harekatına hazır olduğunu açıkladı.Nemati açıklamasında şu cümleleri kaydetti:ABD'ye kara harekatı başlatmaya kalkışmaması çağrısında bulunan Nemati, aksi takdirde ABD ordusunun ağır kayıplar vereceğini ve durumunun 'şimdikinden daha da kötü' olacağını vurguladı.ABD'nin İran'a karşı bir kara harekatı başlatma imkanına sahip olmadığını dile getiren Nemati, böyle bir durumda ABD ordusunun yenilgiye uğrayacağını dile getirdi.Ekim ayında İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Ali Cihanşahi, İran ordusunun kara kuvvetlerine bağlı en az 50 birliğin ülke sınırlarında konuşlu olduğunu açıklamıştı.

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