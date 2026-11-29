https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/icisleri-bakanligi-kuvvetlenerek-geliyor-dedi-karla-karisik-yagmur-ve-kar-etkili-olacak-1110676956.html

İçişleri Bakanlığı 'kuvvetlenerek geliyor' dedi: Karla karışık yağmur ve kar etkili olacak

İçişleri Bakanlığı 'kuvvetlenerek geliyor' dedi: Karla karışık yağmur ve kar etkili olacak

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanlığınca, ülkenin birçok bölgesinde beklenen kuvvetli yağış, kar ve fırtınaya karşı uyarılar yapıldı. 29.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-29T16:14+0300

2026-11-29T16:14+0300

2026-11-29T16:14+0300

türki̇ye

edirne

kırklareli

ağrı

i̇çişleri bakanlığı

meteoroloji genel müdürlüğü

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İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere yer verildi.Bugün başladı, devamı gelecek: Kar ve yağmur etkili olacakBuna göre, bugün Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olarak devam eden yağışların, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte Çanakkale'nin kuzey ve doğu, Balıkesir'in kuzey, İstanbul'un Karadeniz kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak, Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam etmesi bekleniyor.Kastamonu, Sinop ve Samsun kıyı kesimlerinde beklenen yağışların, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte yerel kuvvetli olması bekleniyor.Yağışlar hangi illerde olacak?Ülkenin güney ve doğu kesimlerinde görülecek yağışların, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Malatya, Elazığ, Ağrı ile Erzurum'un güney kesimleri, Bingöl, Bitlis, Van, Şırnak, Muş ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli yağmur ve sağanak, Şırnak'ın kuzey ve doğusu, Ağrı ve Erzurum'un güney kesimleri, Bingöl, Bitlis, Van, Muş ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.Doğu Akdeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü yağışların, Hatay, Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güney, Adana'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklenirken, Marmara ve Kuzey Ege'de görülecek rüzgarın, 1 Aralık Salı öğle saatlerine kadar Marmara ile Kuzey Ege'de kuzey yönlerden fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.Açıklamada, vatandaşlardan sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, fırtına, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/catalcada-dere-tasti-araclar-su-altinda-kaldi-1110672473.html

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edirne, kırklareli, ağrı, i̇çişleri bakanlığı, meteoroloji genel müdürlüğü