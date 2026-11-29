https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/hegseth-karakasta-abd-ile-venezuela-arasinda-askeri-isbirligi-anlasmasi-1110670858.html
Hegseth Karakas'ta: ABD ile Venezuela arasında askeri işbirliği anlaşması
Hegseth Karakas'ta: ABD ile Venezuela arasında askeri işbirliği anlaşması
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Venezuela'ya yaptığı ilk ziyarette iki ülke arasında yeni bir askeri işbirliği anlaşması yapıldığını duyurdu. ABD ordusu ocak... 29.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-29T12:09+0300
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Hegseth, Karakas'ta Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile ortak bir açıklama yaptı. Hegseth, anlaşmanın ortak eğitim, istihbarat paylaşımı ve askeri işbirliğinin diğer alanlarını kapsadığını söyledi, ancak ayrıntı vermedi.Rodriguez ise anlaşmanın ortak tehditlerle mücadeleye ve Venezuela silahlı kuvvetlerinin eğitiminin güçlendirilmesine katkı sağlayacağını belirtti. İki taraf da anlaşmanın içeriğine ilişkin başka bilgi paylaşmadı.Hegseth, Venezuela temaslarının ardından Kolombiya'ya geçti. Hegseth'in burada Kolombiya'ya bir C-130 Hercules nakliye uçağı teslim etmesi bekleniyor. Bakan ayrıca uyuşturucu kartelleri ve diğer yasa dışı silahlı gruplarla mücadelede ABD desteğini görüşecek.ABD’nin Venezuela operasyonu
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/abd-basini-karl-marxin-fikirleri-avrupada-geri-donuyor-1110669173.html
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nicolas maduro, pete hegseth, haberler, abd, venezuela, abd, cilia flores, c-130 hercules
nicolas maduro, pete hegseth, haberler, abd, venezuela, abd, cilia flores, c-130 hercules
Hegseth Karakas'ta: ABD ile Venezuela arasında askeri işbirliği anlaşması
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Venezuela'ya yaptığı ilk ziyarette iki ülke arasında yeni bir askeri işbirliği anlaşması yapıldığını duyurdu. ABD ordusu ocak ayında düzenlediği özel kuvvetler operasyonuyla Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmişti. Bu, o tarihten bu yana bir ABD savunma bakanının ülkeye yaptığı ilk ziyaret oldu.
Hegseth, Karakas'ta Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile ortak bir açıklama yaptı. Hegseth, anlaşmanın ortak eğitim, istihbarat paylaşımı ve askeri işbirliğinin diğer alanlarını kapsadığını söyledi, ancak ayrıntı vermedi.
Rodriguez ise anlaşmanın ortak tehditlerle mücadeleye ve Venezuela silahlı kuvvetlerinin eğitiminin güçlendirilmesine katkı sağlayacağını belirtti. İki taraf da anlaşmanın içeriğine ilişkin başka bilgi paylaşmadı.
Washington, Maduro'nun devrilmesinin ardından Güney Amerika ülkesindeki etkisini, özellikle enerji sektöründe hızla artırdı.
Hegseth, Venezuela temaslarının ardından Kolombiya'ya geçti. Hegseth'in burada Kolombiya'ya bir C-130 Hercules nakliye uçağı teslim etmesi bekleniyor. Bakan ayrıca uyuşturucu kartelleri ve diğer yasa dışı silahlı gruplarla mücadelede ABD desteğini görüşecek.
ABD’nin Venezuela operasyonu
ABD, 3 Ocak 2026'da
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta "Mutlak Kararlılık" (Absolute Resolve) adlı bir askeri operasyon düzenledi. Aylarca süren hazırlığın ardından gerçekleştirilen operasyonda hava saldırıları, siber saldırı ve özel kuvvetlerin kara baskını bir arada kullanıldı.
Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores
operasyonda yakalandı. Çift önce helikopterle bir ABD savaş gemisine götürüldü, ardından New York'a getirildi. Maduro, narko-terörizm dahil çeşitli suçlamalarla ABD'de yargılanacak.
ABD Başkanı Donald Trump
, operasyonun ardından yeni bir hükümet kurulana kadar ABD'nin Venezuela'yı "yöneteceğini" açıkladı.
Maduro'nun yardımcısı Delcy Rodriguez
, geçici devlet başkanı olarak göreve geldi.