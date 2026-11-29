https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/hegseth-karakasta-abd-ile-venezuela-arasinda-askeri-isbirligi-anlasmasi-1110670858.html

Hegseth Karakas'ta: ABD ile Venezuela arasında askeri işbirliği anlaşması

Hegseth Karakas'ta: ABD ile Venezuela arasında askeri işbirliği anlaşması

Sputnik Türkiye

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Venezuela'ya yaptığı ilk ziyarette iki ülke arasında yeni bir askeri işbirliği anlaşması yapıldığını duyurdu. ABD ordusu ocak... 29.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-29T12:09+0300

2026-11-29T12:09+0300

2026-11-29T12:09+0300

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Hegseth, Karakas'ta Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile ortak bir açıklama yaptı. Hegseth, anlaşmanın ortak eğitim, istihbarat paylaşımı ve askeri işbirliğinin diğer alanlarını kapsadığını söyledi, ancak ayrıntı vermedi.Rodriguez ise anlaşmanın ortak tehditlerle mücadeleye ve Venezuela silahlı kuvvetlerinin eğitiminin güçlendirilmesine katkı sağlayacağını belirtti. İki taraf da anlaşmanın içeriğine ilişkin başka bilgi paylaşmadı.Hegseth, Venezuela temaslarının ardından Kolombiya'ya geçti. Hegseth'in burada Kolombiya'ya bir C-130 Hercules nakliye uçağı teslim etmesi bekleniyor. Bakan ayrıca uyuşturucu kartelleri ve diğer yasa dışı silahlı gruplarla mücadelede ABD desteğini görüşecek.ABD’nin Venezuela operasyonu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/abd-basini-karl-marxin-fikirleri-avrupada-geri-donuyor-1110669173.html

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nicolas maduro, pete hegseth, haberler, abd, venezuela, abd, cilia flores, c-130 hercules