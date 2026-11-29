https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/abd-basini-karl-marxin-fikirleri-avrupada-geri-donuyor-1110669173.html

ABD basını: Karl Marx'ın fikirleri Avrupa'da geri dönüyor

ABD basını: Karl Marx'ın fikirleri Avrupa'da geri dönüyor

Sputnik Türkiye

The Wall Street Journal (WSJ), Avrupa'da ‘sol görüşlü’ partilerin yükselen milliyetçi popülizme karşı Karl Marx'ın ekonomik fikirlerine yöneldiğini yazdı. Gazete durumu şöyle özetledi: ‘Avrupa solu bir sembol buldu: Karl Marx.’

2026-11-29T10:18+0300

2026-11-29T10:18+0300

2026-11-29T10:18+0300

ekonomi̇

karl marx

wall street journal (wsj)

melenchon

abd

mamdani

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WSJ'de yayımlanan analize göre, kamulaştırmadan fiyat kontrollerine uzanan sosyalist politikalar Avrupa genelinde yeniden canlanıyor. Hayat pahalılığına ve gençlerin ekonomik kaygılarına odaklanan ‘sol partiler’ bu sayede sandıkta toparlanıyor.'Bir zamanlar marjinal olan fikirler geri dönüyor'Gazete, uzun süre gündem dışı kalan önerilerin yeniden tartışılmaya başladığına dikkat çekti: WSJ'ye göre bu eğilim solun en uç kanadında doğdu ama artık merkez ve çevreci partilere de yayılıyor. Gazete, önerilerin ortak noktasını şöyle tanımladı: "Hepsinin güçlü bir nostalji tadı var."Gazeteye göre bu eğilimde ABD'nin de payı var. Melenchon: Her şeyi değiştirmeliyizFransa'da Jean-Luc Melenchon'un partisi Boyun Eğmeyen Fransa bu ay yeni bir program açıkladı. Program, devlete ait ilaç şirketleri kurulmasını, 12 milyon euronun üzerindeki mirasa el konulmasını ve gıda ile enerji fiyatlarının devletçe belirlenmesini içeriyor. Gelecek yılın başındaki cumhurbaşkanlığı seçimi anketlerinde ikinci sırada yer alan Mélenchon, destekçilerine "Her şeyi değiştirmeliyiz" dedi.Almanya'da 2025 genel seçiminde 18-24 yaş arası seçmenlerin yaklaşık üçte biri Sol Parti'ye (Die Linke) oy verdi. Parti eylülde Berlin eyalet seçimini kazandı ve 100 binden fazla daireye sahip gayrimenkul fonlarını kamulaştırmayı vaat ediyor.Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) gençlik kolu ise "merkezcilik değil cesaret" ve "bireycilik yerine sınıf savaşı" çağrısı yapan bir ekonomi manifestosunu tartışıyor. Taslakta 9 milyon euronun üzerindeki mirasa yüzde 90 vergi uygulanması ve her gence 18 yaşında 60 bin euro verilmesi öneriliyor.'Şimdilik kutuplaşma artıyor'WSJ, bu dönüşümün şu ana kadarki sonucunu şöyle yorumladı: "Şimdiye kadar bu, daha fazla kutuplaşma anlamına geldi."Gazeteye göre “sağ popülist partiler Avrupa'nın büyük bölümünde seçim üstünlüğünü koruyor, sol ise daha zayıf ve dağınık.” Yine de WSJ'nin tespiti şöyle: "Ekonomik popülizm, on yılı aşkın süredir sol için seçimlerde en başarılı mesaj olarak öne çıkıyor."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/ispanya-sandik-basinda-vox-francodan-sonra-bir-ilk-olabilir-1110667371.html

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karl marx, wall street journal (wsj), melenchon, abd, mamdani