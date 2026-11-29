https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/gozyaslari-icinde-kale-direklerini-optu-galatasarayin-eski-kalecisi-muslera-futbolu-birakti-1110670076.html

Gözyaşları içinde kale direklerini öptü: Galatasaray'ın eski kalecisi Muslera futbolu bıraktı

Gözyaşları içinde kale direklerini öptü: Galatasaray'ın eski kalecisi Muslera futbolu bıraktı

Sputnik Türkiye

Galatasaray'ın eski Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, aktif futbolculuk kariyerine son verdi. 29.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-29T11:15+0300

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spor

fernando muslera

galatasaray

libertadores kupası

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Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, aktif futbolculuk kariyerine son verdi.'Kariyerimi sonlandırıyorum'Muslera, Uruguay'daki Centenario Stadı'nda takımı Estudiantes'in Palmeiras'a 1-0 yenildiği Libertadores Kupası finalinin ardından yaptığı açıklamayla emeklilik kararını duyurdu.Kendisi için güzel bir kariyer kapanışı olduğunu belirten 40 yaşındaki file bekçisi, "Kariyerimi sonlandırıyorum. Üst düzey bir rekabet içinde başladığım yerde bitiriyorum. Benim için bundan daha güzel bir kariyer hikayesi olamazdı. Beni kucaklayan tüm Estudiantes taraftarlarına sonsuz teşekkür ediyorum. Az önce takım arkadaşlarıma gösterdikleri çaba, fedakarlık, tüm sene boyunca verdikleri emek ve Estudiantes'teki 1,5 yılım için de teşekkür ettim. Sonuçtan bağımsız olarak başardıklarımızdan dolayı gerçekten çok mutluyum." ifadelerini kullandı.Fernando Muslera, karşılaşmanın ardından gözyaşları içinde Centenario Stadı'nın kale direklerini öperek futbola veda etti.Galatasaray'da uzun yıllar forma giydiUruguaylı file bekçisi, kariyerinde Galatasaray ve Estudiantes'in yanı sıra Montevideo Wanderers, Nacional ve Lazio formaları da giydi. Kariyerinin en iyi dönemini yaşadığı Galatasaray'da 14 sezon boyunca mücadele eden Muslera, 8 Süper Lig, 5 Türkiye Kupası ve 6 Süper Kupa olmak üzere 19 kez kupa sevinci yaşadı.Milli takım formasını ise 137 kez giyen Muslera, 2011 Copa America şampiyonluğu elde etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251214/muslera-arjantin-liginde-sampiyon-oldu-kurtardigi-penaltilarla-kupayi-getirdi-1101782384.html

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fernando muslera, galatasaray, libertadores kupası