https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/gozyaslari-icinde-kale-direklerini-optu-galatasarayin-eski-kalecisi-muslera-futbolu-birakti-1110670076.html
Gözyaşları içinde kale direklerini öptü: Galatasaray'ın eski kalecisi Muslera futbolu bıraktı
Gözyaşları içinde kale direklerini öptü: Galatasaray'ın eski kalecisi Muslera futbolu bıraktı
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın eski Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, aktif futbolculuk kariyerine son verdi. 29.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-29T11:15+0300
2026-11-29T11:15+0300
2026-11-29T11:15+0300
spor
fernando muslera
galatasaray
libertadores kupası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/1d/1110669919_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8ea73f2e0271dda7c979ed275037f1ed.jpg
Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, aktif futbolculuk kariyerine son verdi.'Kariyerimi sonlandırıyorum'Muslera, Uruguay'daki Centenario Stadı'nda takımı Estudiantes'in Palmeiras'a 1-0 yenildiği Libertadores Kupası finalinin ardından yaptığı açıklamayla emeklilik kararını duyurdu.Kendisi için güzel bir kariyer kapanışı olduğunu belirten 40 yaşındaki file bekçisi, "Kariyerimi sonlandırıyorum. Üst düzey bir rekabet içinde başladığım yerde bitiriyorum. Benim için bundan daha güzel bir kariyer hikayesi olamazdı. Beni kucaklayan tüm Estudiantes taraftarlarına sonsuz teşekkür ediyorum. Az önce takım arkadaşlarıma gösterdikleri çaba, fedakarlık, tüm sene boyunca verdikleri emek ve Estudiantes'teki 1,5 yılım için de teşekkür ettim. Sonuçtan bağımsız olarak başardıklarımızdan dolayı gerçekten çok mutluyum." ifadelerini kullandı.Fernando Muslera, karşılaşmanın ardından gözyaşları içinde Centenario Stadı'nın kale direklerini öperek futbola veda etti.Galatasaray'da uzun yıllar forma giydiUruguaylı file bekçisi, kariyerinde Galatasaray ve Estudiantes'in yanı sıra Montevideo Wanderers, Nacional ve Lazio formaları da giydi. Kariyerinin en iyi dönemini yaşadığı Galatasaray'da 14 sezon boyunca mücadele eden Muslera, 8 Süper Lig, 5 Türkiye Kupası ve 6 Süper Kupa olmak üzere 19 kez kupa sevinci yaşadı.Milli takım formasını ise 137 kez giyen Muslera, 2011 Copa America şampiyonluğu elde etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251214/muslera-arjantin-liginde-sampiyon-oldu-kurtardigi-penaltilarla-kupayi-getirdi-1101782384.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/1d/1110669919_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_9eb0dc9fa0868233023a09b85ddd64d2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fernando muslera, galatasaray, libertadores kupası
fernando muslera, galatasaray, libertadores kupası
Gözyaşları içinde kale direklerini öptü: Galatasaray'ın eski kalecisi Muslera futbolu bıraktı
Galatasaray'ın eski Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, aktif futbolculuk kariyerine son verdi.
Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, aktif futbolculuk kariyerine son verdi.
'Kariyerimi sonlandırıyorum'
Muslera, Uruguay'daki Centenario Stadı'nda takımı Estudiantes'in Palmeiras'a 1-0 yenildiği Libertadores Kupası finalinin ardından yaptığı açıklamayla emeklilik kararını duyurdu.
Kendisi için güzel bir kariyer kapanışı olduğunu belirten 40 yaşındaki file bekçisi, "Kariyerimi sonlandırıyorum. Üst düzey bir rekabet içinde başladığım yerde bitiriyorum. Benim için bundan daha güzel bir kariyer hikayesi olamazdı. Beni kucaklayan tüm Estudiantes taraftarlarına sonsuz teşekkür ediyorum. Az önce takım arkadaşlarıma gösterdikleri çaba, fedakarlık, tüm sene boyunca verdikleri emek ve Estudiantes'teki 1,5 yılım için de teşekkür ettim. Sonuçtan bağımsız olarak başardıklarımızdan dolayı gerçekten çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
Fernando Muslera, karşılaşmanın ardından gözyaşları içinde Centenario Stadı'nın kale direklerini öperek futbola veda etti.
Galatasaray'da uzun yıllar forma giydi
Uruguaylı file bekçisi, kariyerinde Galatasaray ve Estudiantes'in yanı sıra Montevideo Wanderers, Nacional ve Lazio formaları da giydi. Kariyerinin en iyi dönemini yaşadığı Galatasaray'da 14 sezon boyunca mücadele eden Muslera, 8 Süper Lig, 5 Türkiye Kupası ve 6 Süper Kupa olmak üzere 19 kez kupa sevinci yaşadı.
Milli takım formasını ise 137 kez giyen Muslera, 2011 Copa America şampiyonluğu elde etti.