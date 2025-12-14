https://anlatilaninotesi.com.tr/20251214/muslera-arjantin-liginde-sampiyon-oldu-kurtardigi-penaltilarla-kupayi-getirdi-1101782384.html

Muslera, Arjantin Ligi'nde şampiyon oldu: Kurtardığı penaltılarla kupayı getirdi

Muslera, Arjantin Ligi'nde şampiyon oldu: Kurtardığı penaltılarla kupayı getirdi

Sputnik Türkiye

Arjantin Kapanış Ligi’nde daha önce Süper Lig'de forma giymiş Fernando Muslera ve Jose Sosa’nın takımı Estudiantes, penaltılara giden maçta Racing Club’u... 14.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-14T12:28+0300

2025-12-14T12:28+0300

2025-12-14T12:28+0300

spor

fernando muslera

jose sosa

beşiktaş

fenerbahçe

trabzonspor

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1e/1096672909_0:119:2233:1375_1920x0_80_0_0_77a21d679baadca9ae2ac3b287716a1d.jpg

Arjantin Birinci Futbol Kapanış Ligi (Clausura) finalinde Racing'e normal süresi ve uzatmaları 1-1 berabere biten mücadelenin penaltı atışlarında 5-4 üstünlük kuran Estudiantes şampiyonluğa ulaştı.Santiago del Estero şehrindeki Unico Madre de Ciudades Stadı'nda oynanan final maçında, eski Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera ve bir dönem Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor formaları da giyen Jose Sosa'nın görev yaptığı Estudiantes ile Racing karşılaştı.Adrian Martinez'in 81 ve Guido Carrillo'nun 90+3. dakikadaki karşılıklı golleriyle mücadelenin normal süresi 1-1 eşitlikle sona erdi.Penaltılara kaldıKarşılaşmanın uzatma dakikalarında gol çıkmadı ve penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Estudiantes, Arjantin Kapanış Ligi'nde zafere ulaştı ve Libertadores Kupası'na katılma hakkı elde etti.Muslera'dan penaltılarda şovFernando Muslera kurtardığı penaltıyla takımının kupa kazanmasında büyük pay sahibi oldu. Galatasaray'da 8 Süper Lig zaferi olmak üzere birçok şampiyonluk yaşayan Muslera, kariyerinin 23. kupasını kazandı.Jose Sosa ise uzatmada takımının attığı golün pasını veren isim oldu.Arjantin Kapanış A Ligi'nde averajla 8. sırayı alan Estudiantes, son 16 turuna kalmıştı. Estudiantes, son 16 turunda Rosario Central, çeyrek finalde Central Cordoba, yarı finalde ise Gimnasia'yı 1-0 mağlup etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/bir-penalti-bir-gol-iptal-edilmisti-8inci-haftanin-var-kayitlari-aciklandi-1099972996.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

muslera, muslera penaltı, muslera arjantin