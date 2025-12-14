https://anlatilaninotesi.com.tr/20251214/muslera-arjantin-liginde-sampiyon-oldu-kurtardigi-penaltilarla-kupayi-getirdi-1101782384.html
Muslera, Arjantin Ligi'nde şampiyon oldu: Kurtardığı penaltılarla kupayı getirdi
Muslera, Arjantin Ligi'nde şampiyon oldu: Kurtardığı penaltılarla kupayı getirdi
Arjantin Kapanış Ligi'nde daha önce Süper Lig'de forma giymiş Fernando Muslera ve Jose Sosa'nın takımı Estudiantes, penaltılara giden maçta Racing Club'u mağlup ederek şampiyon oldu.
Arjantin Birinci Futbol Kapanış Ligi (Clausura) finalinde Racing'e normal süresi ve uzatmaları 1-1 berabere biten mücadelenin penaltı atışlarında 5-4 üstünlük kuran Estudiantes şampiyonluğa ulaştı.Santiago del Estero şehrindeki Unico Madre de Ciudades Stadı'nda oynanan final maçında, eski Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera ve bir dönem Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor formaları da giyen Jose Sosa'nın görev yaptığı Estudiantes ile Racing karşılaştı.Adrian Martinez'in 81 ve Guido Carrillo'nun 90+3. dakikadaki karşılıklı golleriyle mücadelenin normal süresi 1-1 eşitlikle sona erdi.Penaltılara kaldıKarşılaşmanın uzatma dakikalarında gol çıkmadı ve penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Estudiantes, Arjantin Kapanış Ligi'nde zafere ulaştı ve Libertadores Kupası'na katılma hakkı elde etti.Muslera'dan penaltılarda şovFernando Muslera kurtardığı penaltıyla takımının kupa kazanmasında büyük pay sahibi oldu. Galatasaray'da 8 Süper Lig zaferi olmak üzere birçok şampiyonluk yaşayan Muslera, kariyerinin 23. kupasını kazandı.Jose Sosa ise uzatmada takımının attığı golün pasını veren isim oldu.Arjantin Kapanış A Ligi'nde averajla 8. sırayı alan Estudiantes, son 16 turuna kalmıştı. Estudiantes, son 16 turunda Rosario Central, çeyrek finalde Central Cordoba, yarı finalde ise Gimnasia'yı 1-0 mağlup etmişti.
