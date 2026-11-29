https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/futbol-yayin-ihalesi-yarin-gerceklestirilecek--1110676370.html

Futbol yayın ihalesi yarın gerçekleştirilecek: 'Yayın gelirleri artacak, yayıncılık kalitesi yükselecek'

Futbol yayın ihalesi yarın gerçekleştirilecek: 'Yayın gelirleri artacak, yayıncılık kalitesi yükselecek'

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yarın gerçekleştirilecek yayın ihalesinin Türk futbolunun geleceğini şekillendireceğini duyurdu. 29.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-29T16:15+0300

2026-11-29T16:15+0300

2026-11-29T16:17+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

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TFF'den yapılan açıklamada, "Türk futbolunun geleceğini şekillendirecek, ekonomik gücünü pekiştirecek ve uluslararası alandaki konumunu güçlendirecek önemli bir dönüm noktasındayız. Yarın gerçekleştirilecek futbol yayın ihalesini, yalnızca önümüzdeki dönemin yayın haklarının belirlenmesine yönelik ticari bir süreç olarak değil; Türk futbolunun geleceğine, sürdürülebilir ekonomik yapısına, marka değerine ve küresel rekabet gücüne yön verecek stratejik bir adım olarak değerlendiriyoruz." denildi.Yayın kalitesinin uluslararası standartlara taşınmasıYayın gelirlerinin geçmiş yıllarda düşmesinin, Türk futbolunun paydaşları açısından önemli dersler içerdiğinin bilincinde olduklarının vurgulandığı açıklama, şöyle devam etti:TFF olarak sürecin tüm paydaşlarla işbirliği ve şeffaflık içinde yürütüldüğü belirtilerek, "Kısa vadeli kazanımların ötesine geçen, uzun vadeli değer üretimini esas alan ve Türk futbolunun bütün paydaşlarının menfaatlerini gözeten bir yaklaşımı benimsedik. Yayın kalitesinin uluslararası standartlara taşınması, izleyici deneyiminin geliştirilmesi, teknolojik imkânların etkin kullanılması ve futbolumuzun daha geniş coğrafyalarda izlenebilir hâle gelmesi için şartnamemizde yer alması gereken tüm unsurları titizlikle değerlendirdik. Çünkü inanıyoruz ki Türk futbolunun gerçek değeri yalnızca sahadaki rekabetle değil, bu rekabetin dünyaya nasıl sunulduğu ve izleyiciyle nasıl buluşturulduğuyla da doğrudan ilişkilidir." değerlendirmesinde bulunuldu.Uzun vadeli bir vizyon belirlendiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:Yarınki ihale Türk futbolu için önemliGerçekleştirilecek ihalenin, Türk futbolunda yeni bir büyüme ve değer oluşturma döneminin başlangıcı olacağı vurgulanan açıklama, şu ifadelerle son buldu:

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türkiye futbol federasyonu (tff)