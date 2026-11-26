https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/super-ligde-13-hafta-maclarini-yonetecek-hakemler-aciklandi-1110606396.html
Süper Lig'de 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı: Derbide kim düdük çalacak?
Süper Lig'de 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı: Derbide kim düdük çalacak?
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamada, 30 Kasım Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Oğuzhan Çakır'ın... 26.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-26T12:54+0300
2026-11-26T12:54+0300
2026-11-26T13:03+0300
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galatasaray
beşiktaş
süper lig
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak müsabakaların hakemleri belli oldu.Derbi hakemi belli olduTürkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamada, 30 Kasım Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği ilan edildi.Ligin 13. hafta müsabakalarında düdük çalacak isimler şöyle:Yarın:28 Kasım Cumartesi:29 Kasım Pazar:30 Kasım Pazartesi:
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galatasaray, beşiktaş, süper lig
galatasaray, beşiktaş, süper lig
Süper Lig'de 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı: Derbide kim düdük çalacak?
12:54 26.11.2026 (güncellendi: 13:03 26.11.2026)
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamada, 30 Kasım Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği ilan edildi.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak müsabakaların hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamada, 30 Kasım Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği ilan edildi.
Ligin 13. hafta müsabakalarında düdük çalacak isimler şöyle:
20.00 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: Alpaslan Şen
20.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Abdullah Buğra Taşkınsoy
16.00 Samsunspor-Gençlerbirliği: Oğuzhan Aksu
19.00 Gaziantep FK-Amed Sportif Faaliyetler: Fatih Tokail
13.30 Arca Çorum FK-Kocaelispor: Erdem Mertoğlu
16.00 Eyüpspor-İstanbul Başakşehir: Mehmet Türkmen
19.00 Fenerbahçe-Erzurumspor FK: Batuhan Kolak
19.00 Göztepe-Trabzonspor: Cihan Aydın
21.00 Beşiktaş-Galatasaray: Oğuzhan Çakır