https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/fransa-ekonomisi-resesyona-girdi-borclanma-maliyetleri-yukseliyor-1110680167.html
Fransa ekonomisi resesyona girdi: Borçlanma maliyetleri yükseliyor
Fransa ekonomisi resesyona girdi: Borçlanma maliyetleri yükseliyor
Sputnik Türkiye
Artan borçlanma maliyetleri ve siyasi belirsizlikle karşı karşıya kalan Fransa ekonomisi, üst üste iki çeyrek küçülerek resesyona girdi. Ülkenin bütçe açığının... 29.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-29T19:21+0300
2026-11-29T19:21+0300
2026-11-29T19:21+0300
ekonomi̇
fransa
fransa ulusal i̇statistik enstitüsü (insee)
resesyon
borçlanma
küçülme
tasarruf
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/1d/1110680136_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f7629b16186d9a217807f1ddfd414f7e.jpg
Fransa'da ekonomik daralmanın boyutu, güncellenen büyüme verileriyle ortaya çıktı. Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsünün (INSEE) cuma günü yayımladığı verilere göre, ülke ekonomisi temmuz-eylül döneminde yüzde 0.2 küçüldü. Daha önce bu dönemde ekonominin yüzde 0.1 daraldığı açıklanmıştı. Yılın ikinci çeyreğine ilişkin verilerin de aşağı yönlü revize edilmesiyle Fransa, art arda iki çeyrek ekonomik küçülme yaşayarak teknik resesyona girdi.Artan bütçe baskıları nedeniyle uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Fransa'nın kredi notu görünümünü 'durağan'dan 'negatif'e çevirdi. 50 milyar euroluk tasarruf planı gündemdeFransa'nın 2026 yılı bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yaklaşık yüzde 5.5'ine, kamu borcunun ise yüzde 119'una ulaşması öngörülüyor.Gelecek yıl bütçe açığının milli gelire oranını yüzde 5 seviyesine düşürmek amacıyla yaklaşık 50 milyar euroluk bütçe tasarrufu yapılması gündemde.Nisan 2027'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde siyasi belirsizlik ve kamu maliyesindeki sorunlar ekonomik görünüm üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/opec-toplantisi-bugun-ne-bekleniyor-1110670737.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/1d/1110680136_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_6280cb540a4beb80fa7c69fe0e16898c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fransa, fransa ulusal i̇statistik enstitüsü (insee), resesyon, borçlanma, küçülme, tasarruf
fransa, fransa ulusal i̇statistik enstitüsü (insee), resesyon, borçlanma, küçülme, tasarruf
Fransa ekonomisi resesyona girdi: Borçlanma maliyetleri yükseliyor
Artan borçlanma maliyetleri ve siyasi belirsizlikle karşı karşıya kalan Fransa ekonomisi, üst üste iki çeyrek küçülerek resesyona girdi. Ülkenin bütçe açığının bu yıl milli gelirin yüzde 5.5'ine, kamu borcunun ise yüzde 119'una ulaşması bekleniyor.
Fransa'da ekonomik daralmanın boyutu, güncellenen büyüme verileriyle ortaya çıktı. Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsünün (INSEE) cuma günü yayımladığı verilere göre, ülke ekonomisi temmuz-eylül döneminde yüzde 0.2 küçüldü. Daha önce bu dönemde ekonominin yüzde 0.1 daraldığı açıklanmıştı. Yılın ikinci çeyreğine ilişkin verilerin de aşağı yönlü revize edilmesiyle Fransa, art arda iki çeyrek ekonomik küçülme yaşayarak teknik resesyona girdi.
Artan bütçe baskıları nedeniyle uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Fransa'nın kredi notu görünümünü 'durağan'dan 'negatif'e çevirdi.
50 milyar euroluk tasarruf planı gündemde
Fransa'nın 2026 yılı bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yaklaşık yüzde 5.5'ine, kamu borcunun ise yüzde 119'una ulaşması öngörülüyor.
Gelecek yıl bütçe açığının milli gelire oranını yüzde 5 seviyesine düşürmek amacıyla yaklaşık 50 milyar euroluk bütçe tasarrufu yapılması gündemde.
Nisan 2027'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde siyasi belirsizlik ve kamu maliyesindeki sorunlar ekonomik görünüm üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.