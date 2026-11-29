https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/fransa-ekonomisi-resesyona-girdi-borclanma-maliyetleri-yukseliyor-1110680167.html

Fransa ekonomisi resesyona girdi: Borçlanma maliyetleri yükseliyor

Fransa ekonomisi resesyona girdi: Borçlanma maliyetleri yükseliyor

Sputnik Türkiye

Artan borçlanma maliyetleri ve siyasi belirsizlikle karşı karşıya kalan Fransa ekonomisi, üst üste iki çeyrek küçülerek resesyona girdi. Ülkenin bütçe açığının... 29.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-29T19:21+0300

2026-11-29T19:21+0300

2026-11-29T19:21+0300

ekonomi̇

fransa

fransa ulusal i̇statistik enstitüsü (insee)

resesyon

borçlanma

küçülme

tasarruf

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Fransa'da ekonomik daralmanın boyutu, güncellenen büyüme verileriyle ortaya çıktı. Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsünün (INSEE) cuma günü yayımladığı verilere göre, ülke ekonomisi temmuz-eylül döneminde yüzde 0.2 küçüldü. Daha önce bu dönemde ekonominin yüzde 0.1 daraldığı açıklanmıştı. Yılın ikinci çeyreğine ilişkin verilerin de aşağı yönlü revize edilmesiyle Fransa, art arda iki çeyrek ekonomik küçülme yaşayarak teknik resesyona girdi.Artan bütçe baskıları nedeniyle uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Fransa'nın kredi notu görünümünü 'durağan'dan 'negatif'e çevirdi. 50 milyar euroluk tasarruf planı gündemdeFransa'nın 2026 yılı bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yaklaşık yüzde 5.5'ine, kamu borcunun ise yüzde 119'una ulaşması öngörülüyor.Gelecek yıl bütçe açığının milli gelire oranını yüzde 5 seviyesine düşürmek amacıyla yaklaşık 50 milyar euroluk bütçe tasarrufu yapılması gündemde.Nisan 2027'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde siyasi belirsizlik ve kamu maliyesindeki sorunlar ekonomik görünüm üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/opec-toplantisi-bugun-ne-bekleniyor-1110670737.html

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Sputnik Türkiye

fransa, fransa ulusal i̇statistik enstitüsü (insee), resesyon, borçlanma, küçülme, tasarruf