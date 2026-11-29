https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/fenerbahceden-aciklama-geldi-maltepedeki-stadyum-projesine-teklif-mi-gitti-1110667565.html
Fenerbahçe’den açıklama geldi: Maltepe’deki stadyum projesine teklif mi gitti?
Fenerbahçe’den açıklama geldi: Maltepe’deki stadyum projesine teklif mi gitti?
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Kulübü, Maltepe’de yapılması gündeme getirilen stadyum projesine ilişkin yetkili merciler tarafından kulübe iletilmiş herhangi bir teklif... 29.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-29T09:40+0300
2026-11-29T09:40+0300
2026-11-29T09:40+0300
spor
fenerbahçe
maltepe
türkiye
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Fenerbahçe Kulübü, Maltepe'de yapılması gündeme gelen stadyum projesine ilişkin açıklama yayımladı.'Somut teklife dönüşürse açıkça ortaya konur'Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261103/fenerbahce-emre-belozoglu-ile-anlasti-1110083002.html
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fenerbahçe, maltepe, türkiye
fenerbahçe, maltepe, türkiye
Fenerbahçe’den açıklama geldi: Maltepe’deki stadyum projesine teklif mi gitti?
Fenerbahçe Kulübü, Maltepe’de yapılması gündeme getirilen stadyum projesine ilişkin yetkili merciler tarafından kulübe iletilmiş herhangi bir teklif bulunmadığını ve bu konuda kongre planlaması yapılmadığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, Maltepe'de yapılması gündeme gelen stadyum projesine ilişkin açıklama yayımladı.
'Somut teklife dönüşürse açıkça ortaya konur'
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Maltepe’de yapılması gündeme getirilen stadyum projesine ilişkin yetkili merciler tarafından kulübümüze iletilmiş herhangi bir teklif bulunmamaktadır. İlgili projeyle yalnızca geçmiş dönem yönetimlerimizin yetkili mercilerle gerçekleştirdiği görüşmeler söz konusudur. Bu çerçevede, yönetim kurulumuzun gündeminde konuyla ilgili herhangi bir kongre planlaması bulunmamaktadır. Bu yönde kamuoyuna yansıyan haber ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kaldı ki söz konusu projenin kongremizin gündemine taşınabilecek somut bir teklife dönüşmesi halinde yönetim kurulumuz görüşünü açık ve net bir şekilde ortaya koyacaktır. Nihai karar ise her zaman olduğu gibi değerli kongremizin iradesine ait olacaktır."