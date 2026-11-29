https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/ebola-salgininda-bilanco-agirlasiyor-can-kaybi-6-bini-asti-1110679723.html

Ebola salgınında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 6 bini aştı

Ebola salgınında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 6 bini aştı

Sputnik Türkiye

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 25'e, vaka sayısı ise 12 bin 254'e yükseldi. Silahlı çatışmalar ve sağlık... 29.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-29T19:21+0300

2026-11-29T19:21+0300

2026-11-29T19:21+0300

sağlik

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kenya

afrika hastalık kontrol ve önleme merkezi (africa cdc)

abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)

ebola

aşı

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen ve ülkenin sekiz eyaletine yayılan Ebola salgınında can kaybı artmaya devam ediyor. Hükümetin cumartesi günü yayımladığı verilere göre, salgında 6 bin 25 kişi hayatını kaybederken, doğrulanmış vaka sayısı 12 bin 254'e yükseldi.Reuters'ın salgından en fazla etkilenen iki bölgeye ait uydu görüntülerini inceleyerek yaptığı analize göre ise gerçek can kaybı açıklanan rakamların çok üzerinde olabilir.Ölümlerin çoğu tedavi merkezleri dışında gerçekleştiVakaların büyük bölümü, silahlı gruplar arasındaki çatışmaların onlarca yıldır sürdüğü Ituri ve Kuzey Kivu eyaletlerinde kaydedildi.Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (Africa CDC) kasım ayı başında yayımladığı verilere göre, Ebola nedeniyle hayatını kaybedenlerin yüzde 60'ından fazlası tedavi merkezleri dışında yaşamını yitirdi.Sınır Tanımayan Doktorlar'ın Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola ile mücadele çalışmalarının koordinatörü Anna Halford, bölgedeki güvenlik sorunlarının tıbbi malzemelerin ulaştırılmasını ve yeni vakaların tespit edilmesini zorlaştırdığını belirtti.Uganda, Kenya ve Nijerya'da da vakaların kaydedilmesinin ardından Africa CDC Genel Direktörü Jean Kaseya, mevcut salgını Afrika tarihinde coğrafi olarak en geniş alana yayılan Ebola salgını olarak nitelendirdi.Yeni Ebola aşıları insanlar üzerinde deneniyorSalgına neden olan Bundibugyo virüsüne karşı henüz onaylanmış bir aşı veya özel tedavi yöntemi bulunmuyor. Ancak farklı araştırma ekipleri tarafından geliştirilen aşı adaylarının klinik deneylerine başlanıyor.Kendi Ebola salgınının sona erdiğini temmuz ayında ilan eden Uganda, cuma günü Amerikan ilaç şirketi Moderna tarafından geliştirilen deneysel aşının klinik denemelerine başladığını duyurdu.Oxford Üniversitesi ve Hindistan Serum Enstitüsü tarafından geliştirilen ikinci aşı adayının klinik deneylerinin ise pazartesi günü Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde başlaması planlanıyor.Düşük gelirli ülkelerin aşılara erişimini destekleyen uluslararası aşı ittifakı Gavi, ikinci aşıdan 1.5 milyon doz satın alma taahhüdünde bulundu. Aşı, klinik deneylerin başarılı olması ve sağlık otoritelerinin onay vermesi halinde kullanıma sunulabilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/yalnizligin-saglik-uzerindeki-agir-etkileri-erken-olum-riskini-yuzde-30-artirabiliyor-1110614322.html

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afrika, uganda, kenya, afrika hastalık kontrol ve önleme merkezi (africa cdc), abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc), ebola, aşı