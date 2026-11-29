https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/cinden-yeni-uzay-gorevi-dort-uydu-daha-yorungeye-yerlestirildi-1110673339.html

Çin'den yeni uzay görevi: Dört uydu daha yörüngeye yerleştirildi

Çin'den yeni uzay görevi: Dört uydu daha yörüngeye yerleştirildi

Sputnik Türkiye

Çin, Long March-6C taşıyıcı roketiyle iki uzay tabanlı bulut teknolojisi test uydusu ile AIRSAT 12 ve AIRSAT 13 uydularını uzaya gönderdi. Dört uydunun da... 29.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-29T16:26+0300

2026-11-29T16:26+0300

2026-11-29T16:26+0300

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Çin, uzay teknolojileri alanındaki çalışmalarını sürdürürken yörüngeye dört yeni uydu daha gönderdi. Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'nın aktardığına göre, ülkenin kuzeyindeki Şansi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden pazar günü Long March-6C taşıyıcı roketiyle gerçekleştirilen görev kapsamında, uzay tabanlı bulut teknolojilerinin test edilmesi için geliştirilen iki uydu ile AIRSAT 12 ve AIRSAT 13 uyduları uzaya taşındı. Dört uydunun da belirlenen yörüngelere yerleştirilmesinin ardından fırlatmanın başarıyla tamamlandığı açıklandı. Görev, Long March taşıyıcı roket serisinin 683'üncü uçuşu olarak kayıtlara geçti.İlk Pakistanlı astronot uzaya gönderildiÇin, 25 Kasım'da gerçekleştirdiği Shenzhou-24 görevi kapsamında Pakistan'ın ilk astronotu Muhammed Zeeshan Ali'yi uzaya gönderdi. Çinli astronotlar Tang Hongbo ve Wu Yi ile birlikte Tiangong Uzay İstasyonu'na ulaşan Ali, aynı zamanda istasyona kabul edilen ilk yabancı astronot oldu.Şubat 2025'te Çin ile Pakistan arasında imzalanan astronot seçimi ve eğitimi anlaşması kapsamında gerçekleştirilen görevde, biyoteknoloji ve malzeme bilimi alanlarında ortak deneyler yürütülmesi planlanıyor.Çin, Starlink'e rakip uydu ağı kuruyorÇin, insanlı uzay görevlerinin yanı sıra küresel uydu interneti alanında da çalışmalarını sürdürüyor. Pekin yönetimi, Elon Musk'ın Starlink sistemine alternatif oluşturmak amacıyla Guowang ve Qianfan adlı iki büyük uydu ağı geliştiriyor.Guowang projesi kapsamında 12 bin 992, Qianfan projesi kapsamında ise yaklaşık 15 bin uydunun yörüngeye yerleştirilmesi hedefleniyor. Her iki projeyle dünya genelinde yüksek hızlı internet erişimi sağlanması amaçlanıyor.Eylül ayının sonunda Guowang ağı kullanılarak Arktik ve Antarktika'daki Çinli araştırmacılar arasında görüntülü görüşme gerçekleştirildi. Bir saniyenin altında gecikmeyle yapılan görüşme, sistemin kamuoyuna açıklanan ilk testi olmuştu.

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