https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/cas-karari-ile-rusya-ve-israil-konusunda-uluslararasi-spordaki-cifte-standartlari-gozler-onune-1110676000.html

CAS, kararı ile Rusya ve İsrail konusunda uluslararası spordaki çifte standartları gözler önüne serdi

CAS, kararı ile Rusya ve İsrail konusunda uluslararası spordaki çifte standartları gözler önüne serdi

Sputnik Türkiye

Spor Tahkim Mahkemesi, Rus takımlarının uluslararası turnuvalara katılmasına izin verme kararını açıklarken, Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu'nun İsrail... 29.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-29T14:40+0300

2026-11-29T14:40+0300

2026-11-29T14:53+0300

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Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Rus takımlarının uluslararası turnuvalara katılmasına izin verme kararını açıklarken, Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu'nun (IIHF) İsrail milli takımıyla ilgili eylemlerini örnek gösterdi.Mahkemenin internet sitesinde yayımlanan gerekçeli karara göre CAS, Rus takımlarının uluslararası turnuvalara katılmasına izin verme kararını açıklarken, IIHF'nin 2024 ve 2025 yıllarında İsrail milli takımına yönelik aldığı aksiyonları örnek gösterdi.CAS, ilgili kararında IIHF'nin Rusya'yı uzaklaştırmasına karşın İsrail, İran ve ABD gibi askeri çatışmaların içinde yer alan ülkelerin milli takımları için herhangi bir risk değerlendirmesi yapmadığına açıkça dikkat çekti. Bu durum, söz konusu kararın siyasi olduğunu gözler önüne serdi.IIHF, 2024’te güvenlik önlemleri geliştirerek İsrail takımlarına yönelik men cezasını gözden geçirmişti, 2025'te ise Avustralya'da güvenliğin garanti altına alınamaması nedeniyle 2025 Dünya Şampiyonası'nı (2. Bölüm) Avustralya'dan Sırbistan'a taşımıştı.CAS, IIHF'nin Rus takımlarını uzaklaştırmanın gerekliliğini kanıtlayamadığına ve daha hafif alternatifleri değerlendirmediğine hükmederek, söz konusu dışlamayı yalnızca yaptırımları sürdürmeyi amaçlayan, gerekçesiz bir ayrımcılık eylemi olarak nitelendirdi.

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