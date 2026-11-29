https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/cas-karari-ile-rusya-ve-israil-konusunda-uluslararasi-spordaki-cifte-standartlari-gozler-onune-1110676000.html
CAS, kararı ile Rusya ve İsrail konusunda uluslararası spordaki çifte standartları gözler önüne serdi
CAS, kararı ile Rusya ve İsrail konusunda uluslararası spordaki çifte standartları gözler önüne serdi
Sputnik Türkiye
Spor Tahkim Mahkemesi, Rus takımlarının uluslararası turnuvalara katılmasına izin verme kararını açıklarken, Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu'nun İsrail... 29.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-29T14:40+0300
2026-11-29T14:40+0300
2026-11-29T14:53+0300
dünya
cas
spor tahkim mahkemesi
uluslararası buz hokeyi federasyonu
i̇srail
rusya
haberler
gerekçeli karar
i̇ran
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/1d/1110675844_0:27:748:448_1920x0_80_0_0_66baacc2da9961596c0b42f36757f273.png
Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Rus takımlarının uluslararası turnuvalara katılmasına izin verme kararını açıklarken, Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu'nun (IIHF) İsrail milli takımıyla ilgili eylemlerini örnek gösterdi.Mahkemenin internet sitesinde yayımlanan gerekçeli karara göre CAS, Rus takımlarının uluslararası turnuvalara katılmasına izin verme kararını açıklarken, IIHF'nin 2024 ve 2025 yıllarında İsrail milli takımına yönelik aldığı aksiyonları örnek gösterdi.CAS, ilgili kararında IIHF'nin Rusya'yı uzaklaştırmasına karşın İsrail, İran ve ABD gibi askeri çatışmaların içinde yer alan ülkelerin milli takımları için herhangi bir risk değerlendirmesi yapmadığına açıkça dikkat çekti. Bu durum, söz konusu kararın siyasi olduğunu gözler önüne serdi.IIHF, 2024’te güvenlik önlemleri geliştirerek İsrail takımlarına yönelik men cezasını gözden geçirmişti, 2025'te ise Avustralya'da güvenliğin garanti altına alınamaması nedeniyle 2025 Dünya Şampiyonası'nı (2. Bölüm) Avustralya'dan Sırbistan'a taşımıştı.CAS, IIHF'nin Rus takımlarını uzaklaştırmanın gerekliliğini kanıtlayamadığına ve daha hafif alternatifleri değerlendirmediğine hükmederek, söz konusu dışlamayı yalnızca yaptırımları sürdürmeyi amaçlayan, gerekçesiz bir ayrımcılık eylemi olarak nitelendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/cas-duyurdu-liverpool-galatasaray-maci-icin-deplasman-yasagi-karari-belli-oldu-1104127646.html
i̇srail
rusya
i̇ran
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/1d/1110675844_59:0:691:474_1920x0_80_0_0_4793a452fe78a9b60153a614e0d505ad.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
cas, spor tahkim mahkemesi, uluslararası buz hokeyi federasyonu, i̇srail, rusya, haberler, gerekçeli karar, i̇ran, abd
cas, spor tahkim mahkemesi, uluslararası buz hokeyi federasyonu, i̇srail, rusya, haberler, gerekçeli karar, i̇ran, abd
CAS, kararı ile Rusya ve İsrail konusunda uluslararası spordaki çifte standartları gözler önüne serdi
14:40 29.11.2026 (güncellendi: 14:53 29.11.2026)
Spor Tahkim Mahkemesi, Rus takımlarının uluslararası turnuvalara katılmasına izin verme kararını açıklarken, Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu'nun İsrail milli takımıyla ilgili eylemlerini örnek gösterdi.
Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Rus takımlarının uluslararası turnuvalara katılmasına izin verme kararını açıklarken, Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu'nun (IIHF) İsrail milli takımıyla ilgili eylemlerini örnek gösterdi.
Mahkemenin internet sitesinde yayımlanan gerekçeli karara göre CAS, Rus takımlarının uluslararası turnuvalara katılmasına izin verme kararını açıklarken, IIHF'nin 2024 ve 2025 yıllarında İsrail milli takımına yönelik aldığı aksiyonları örnek gösterdi.
CAS, ilgili kararında IIHF'nin Rusya'yı uzaklaştırmasına karşın İsrail, İran ve ABD gibi askeri çatışmaların içinde yer alan ülkelerin milli takımları için herhangi bir risk değerlendirmesi yapmadığına açıkça dikkat çekti. Bu durum, söz konusu kararın siyasi olduğunu gözler önüne serdi.
Başka askeri çatışmaların olmasına rağmen, IIHF’nin söz konusu çatışmalara taraf ülkelerin katılım uygunluğu üzerindeki olası etkilerine dair bir değerlendirme dahi başlatmamış olması, temel önem taşıyan bir konudur.
IIHF, 2024’te güvenlik önlemleri geliştirerek İsrail takımlarına yönelik men cezasını gözden geçirmişti, 2025'te ise Avustralya'da güvenliğin garanti altına alınamaması nedeniyle 2025 Dünya Şampiyonası'nı (2. Bölüm) Avustralya'dan Sırbistan'a taşımıştı.
CAS, IIHF'nin Rus takımlarını uzaklaştırmanın gerekliliğini kanıtlayamadığına ve daha hafif alternatifleri değerlendirmediğine hükmederek, söz konusu dışlamayı yalnızca yaptırımları sürdürmeyi amaçlayan, gerekçesiz bir ayrımcılık eylemi olarak nitelendirdi.