https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/istanbulda-vapur-seferleri-iptal-edildi-hangi-seferler-yapilamiyor-1110534770.html

İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi: Hangi seferler yapılamıyor?

İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi: Hangi seferler yapılamıyor?

Sputnik Türkiye

İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle bazı vapur seferleri ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi. 23.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-23T16:32+0300

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türki̇ye

bostancı

kadıköy

beşiktaş

aşiyan

vapur seferleri

şehir hatları

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İstanbul'da etkisini artıran rüzgar ve fırtına nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatlarından yapılan açıklamada, 'Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda yer alan hatlarımızdaki seferler yapılamayacaktır' denildi. Hangi vapur seferleri iptal edildi?Ayrıca, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring Hattı ve Aşiyan-Üsküdar Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek ve Bebek-Üsküdar olarak yapılacaktır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/istanbulda-is-cikisi-alarmi-once-saganak-yagis-sonra-soguk-hava-vuracak-1110528025.html

türki̇ye

bostancı

kadıköy

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bostancı, kadıköy, beşiktaş, aşiyan, vapur seferleri, şehir hatları