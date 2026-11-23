https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/istanbulda-vapur-seferleri-iptal-edildi-hangi-seferler-yapilamiyor-1110534770.html
İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi: Hangi seferler yapılamıyor?
İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi: Hangi seferler yapılamıyor?
Sputnik Türkiye
İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle bazı vapur seferleri ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi. 23.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-23T16:32+0300
2026-11-23T16:32+0300
2026-11-23T16:32+0300
türki̇ye
bostancı
kadıköy
beşiktaş
aşiyan
vapur seferleri
şehir hatları
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İstanbul'da etkisini artıran rüzgar ve fırtına nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatlarından yapılan açıklamada, 'Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda yer alan hatlarımızdaki seferler yapılamayacaktır' denildi. Hangi vapur seferleri iptal edildi?Ayrıca, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring Hattı ve Aşiyan-Üsküdar Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek ve Bebek-Üsküdar olarak yapılacaktır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261123/istanbulda-is-cikisi-alarmi-once-saganak-yagis-sonra-soguk-hava-vuracak-1110528025.html
türki̇ye
bostancı
kadıköy
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bostancı, kadıköy, beşiktaş, aşiyan, vapur seferleri, şehir hatları
bostancı, kadıköy, beşiktaş, aşiyan, vapur seferleri, şehir hatları
İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi: Hangi seferler yapılamıyor?
İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle bazı vapur seferleri ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi.
İstanbul'da etkisini artıran rüzgar ve fırtına nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatlarından yapılan açıklamada, 'Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda yer alan hatlarımızdaki seferler yapılamayacaktır' denildi.
Hangi vapur seferleri iptal edildi?
Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı
Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı
Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü Hattı
Kabataş-Kadıköy-Adalar Bostancı Hattı
Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy Hattı
Kadıköy-Karaköy-Eminönü Hattı
Kabataş-Beşiktaş-Kuzguncuk-Çengelköy hattı seferimizin Kuzguncuk ve Beşiktaş uğraması
Bostancı-Adalar Ring Hattı
Ayrıca, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring Hattı ve Aşiyan-Üsküdar Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek ve Bebek-Üsküdar olarak yapılacaktır.