https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/beach-boysun-kurucu-uyesi-mike-love-hayatini-kaybetti-1110666643.html

Beach Boys'un kurucu üyesi Mike Love hayatını kaybetti

Beach Boys'un kurucu üyesi Mike Love hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Amerikan pop müziğinin efsane grubu Beach Boys'un kurucularından, altı on yılı aşkın süredir grubun değişmeyen yüzü olan vokalist ve söz yazarı Mike Love 85 yaşında hayatını kaybetti.

2026-11-29T09:11+0300

2026-11-29T09:11+0300

2026-11-29T09:11+0300

yaşam

abd

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Love'ın basın sözcüsü Katie Altman, sanatçının cumartesi akşamı ailesinin yanında hayata gözlerini yumduğunu açıkladı. Altman, Love'ı "Amerikan kültür ikonu" olarak nitelendirerek kuşaklar boyu müzisyenlere ilham verdiğini söyledi.. Ölüm nedeni ve yeri açıklanmadı.Beş evlililk yapan Love’ın dokuz çocuğu bulunuyordu.Variety'nin haberine göre Love'ın sağlık durumu bir süredir hayranlarını endişelendiriyordu. Sanatçının temmuzdaki Hollywood Bowl konserleri dahil bu yazki performanslarının giderek zayıflaması dikkat çekmiş, toparlanabilmesi için aylar süren turne programı iptal edilmişti. Sahneye yalnızca iki konser için dönen Love, her iki geceyi de oturarak tamamladı. Grupla son kez 10 Ekim'de Nashville'deki Ryman Auditorium'da sahneye çıktı.Love'ın onlarca yıllık dostu ve grubun sık konuğu olan oyuncu John Stamos, Nashville konserinden önce sosyal medyada yaptığı paylaşımda, bunun Love'ın arkasında durup o şarkıları çalabildiği son gece olabileceğinden korktuğunu yazmıştı.Beach Boys ile geçen ömürLove, kuzenleri Brian, Dennis ve Carl Wilson ile Al Jardine'le birlikte Beach Boys'u 1961'de Kaliforniya'nın Hawthorne kentinde kurdu. 1962'de Capitol Records'la anlaşan grup, eyaletin sörf ve araba kültürünü anlatan neşeli şarkılarıyla kısa sürede Amerika'nın en büyük rock gruplarından biri oldu.Brian Wilson'la birlikte "California Girls", "Fun, Fun, Fun", "I Get Around", "Help Me, Rhonda" ve "Good Vibrations" gibi hitlere imza atan Love, Wilson'ın sahneden çekildiği yıllarda grubun dümenine geçti. Love'ın ortak yazıp seslendirdiği, Tom Cruise'un başrolündeki "Cocktail" filmi için kaydedilen "Kokomo", 1988'de listelerin zirvesine yerleşerek 1966'daki "Good Vibrations"tan bu yana grubun bir numaraya çıkan ilk teklisi oldu.Tartışmalarla geçen kariyerLove, grubun en uzun soluklu üyesi olmasının yanı sıra tartışmalarıyla da gündemden düşmedi. 1990'larda kuzeni Brian Wilson'a açtığı davayla 30'dan fazla Beach Boys şarkısında söz yazarı olarak tanındı ve 2 milyon dolar geriye dönük telif hakkı kazandı. 1998'de grubun adıyla turneye çıkma hakkını tek başına elde etti.Hayranların önemli bir kısmı onu grubun muhafazakar kanadı ve Brian Wilson'ın iddialı albüm projesi "Smile"ın rafa kaldırılmasının başlıca sorumlusu olarak gördü. Love, 2016'da yayımlanan otobiyografisinde bu algıya şöyle değinmişti: "Brian'ın su üstünde yürüdüğüne inananlar için ben hep Deccal olacağım."

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