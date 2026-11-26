https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/iban-magdurlari-icin-onemli-karar-yargitay-karari-bozdu-1110601970.html

IBAN mağdurları için önemli karar: Yargıtay kararı bozdu

IBAN mağdurları için önemli karar: Yargıtay kararı bozdu

Sputnik Türkiye

Yargıtay, banka hesabını kullandırdığı için ceza alan ve kamuoyunda IBAN mağduru olarak bilinen kişilerin dolandırıcılıktan suçlu bulunduğuna dair kararı... 26.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-26T09:54+0300

2026-11-26T09:54+0300

2026-11-26T09:54+0300

türki̇ye

yargıtay

yüksek mahkeme

aksaray

emsal karar

emsal karar

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Yargıtay, IBAN'ını başkasına kullandıran kişiler hakkında önemli bir karar verdi.Ne olmuştu?İddiaya göre; Aksaray'da gübre ilanı için iletişime geçen çiftçi aile, 332 bin 500 lirayı verilen banka hesabına yolladı. Gönderilen tutar, daha sonra 4 farklı hesaba aktarıldı. Gübre ise alıcıya teslim edilmedi.Paraların yollandığı hesaplar ise nitelikli dolandırıcılık suçundan mahkum edildi. Hesaplarının başkalarınca yönetildiğini savunan bazı sanıklar ise dosyayı temyize taşıdı.Yargıtay'dan emsal kararDosyayı inceleyen Yargıtay 11. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin dolandırıcılık suçundan verdiği mahkumiyet halini, yeterli delil olmadığı için bozdu.Yüksek Mahkeme, suçun banka hesaplarının kullandırılması ile sınırlı kalabileceğini kaydetti ve bu tarz durumlarda cezayı yarı yarıya indiren yasaya atıf yaptı.Sanıkların suçlu olup olmadığı yeniden araştırılacak.IBAN mağdurlarına ceza indirimi gelmiştiIBAN mağdurlarının merakla beklediği 12. Yargı Paketi de 31 Temmuz 2026'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Düzenlemeyle birlikte artık IBAN mağdurlarına verilecek cezalar yarı oranda indiriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/bosanma-davasinda-emsal-karar-tam-kusurlu-es-10-milyon-lira-tazminat-odeyecek-1110486346.html

türki̇ye

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yargıtay, yüksek mahkeme, aksaray, emsal karar, emsal karar