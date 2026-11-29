https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/avrupanin-dogal-gaz-depolari-hizla-bosaliyor-bes-gun-ust-uste-rekor-kirildi-1110673691.html

Avrupa'nın doğal gaz depoları hızla boşalıyor: Beş gün üst üste rekor kırıldı

Avrupa'nın doğal gaz depoları hızla boşalıyor: Beş gün üst üste rekor kırıldı

Sputnik Türkiye

Avrupa'da soğuk havaların etkisini artırmasıyla doğal gaz depolarından yapılan çekimler rekor seviyeye ulaştı. Isınma sezonunun ilk ayında yaz boyunca... 29.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-29T14:06+0300

2026-11-29T14:06+0300

2026-11-29T14:06+0300

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Doğal gaz rezervlerinin tarihi düşük seviyelerde olduğu bir dönemde ısınma sezonuna giren Avrupa'da, kasım ayının sonlarında etkisini gösteren şiddetli soğuklar depolardan yapılan gaz çekimini hızlandırdı. Gas Infrastructure Europe (GIE) verilerine dayanan TASS hesaplamalarına göre, 28 Ekim'de başlayan ısınma sezonunun ilk ayında depolardan yaklaşık 11.5 milyar metreküp doğal gaz çekildi. Bu miktar, kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana sonbahar-kış döneminin ilk ayında kaydedilen en yüksek seviye oldu.Avrupa ülkeleri, 23-27 Kasım tarihleri arasında art arda beş gün günlük gaz çekim rekoru kırarken, kasım ayının ilk 27 gününde depolardan çekilen toplam gaz miktarı 10.7 milyar metreküple tarihi zirveye ulaştı.Rezervler geçen yılın 12.1 milyar metreküp altındaIsınma sezonunun ilk 31 gününde depolardan yapılan net doğal gaz çekimi 10 milyar metreküpü aşarak son beş yıllık ortalamanın yüzde 43 üzerine çıktı. Böylece yaz boyunca depolanan 51.2 milyar metreküp doğal gazın yüzde 19.5'i tüketildi.27 Kasım itibarıyla Avrupa'nın doğal gaz depolarındaki doluluk oranı yüzde 65.97'ye gerileyerek 2011'den bu yana aynı tarihte kaydedilen en düşük seviyeye indi.Geçen yılın aynı döneminde yüzde 76.4 olan doluluk oranı, son beş yıllık ortalamanın ise 18.7 puan altında kaldı.AB ülkelerinin depolarında yaklaşık 72.2 milyar metreküp doğal gaz bulunuyor. Geçen yılın aynı dönemine göre 12.1 milyar metreküp azalan rezervler, 2013'ten bu yana bu tarihte kaydedilen en düşük seviyede bulunuyor.Depolama hedefine ulaşılamadıAvrupa Komisyonunun belirlediği kurallar uyarınca AB üyesi ülkelerin her yıl 1 Ekim ile 1 Aralık tarihleri arasında doğal gaz depolarını yüzde 90 oranında doldurmaları gerekiyor. Depolama sürecinde güçlük yaşanması halinde bu hedefin 10 puan düşürülmesine izin veriliyor.2026-2027 sonbahar-kış sezonu öncesinde belirlenen standardın karşılanabilmesi için depolara net en az 68 milyar metreküp doğal gaz enjekte edilmesi gerekiyordu.Ancak Avrupa'nın doğal gaz depoları, sonbaharda en yüksek yüzde 74.96 doluluk oranına ulaşarak ısınma sezonuna belirlenen hedefin altında girdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/netanyahu-ile-eisenkot-arasinda-rotasyonlu-hukumet-gorusmesi-ilk-basbakanlik-senin-olsun-1110672892.html

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ab, avrupa, doğalgaz, tüketim, kış, soğuk