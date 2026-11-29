https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/akademik-personel-ve-lisansustu-egitimi-giris-sinavi-yapildi-cevap-anahtari-erisime-acildi-1110675603.html
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yapıldı: Cevap anahtarı erişime açıldı
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yapıldı: Cevap anahtarı erişime açıldı
Sputnik Türkiye
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/3) yapıldı. 29.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-29T14:33+0300
2026-11-29T14:33+0300
2026-11-29T14:33+0300
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Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, 81 ilde 92 sınav merkezinde 468 bina ve 7 bin 592 salonda gerçekleştirildi.Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. 187 bin 664 adayın başvurduğu sınavda, sayısal ve sözel testlerde 50'şer soru soruldu. Adaylara 180 dakika cevaplama süresi verildi.Kimlik kartını kaybeden, eski tip nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık bulunduruldu.Sınavın sonuçları ne zaman açıklanacak?2026-ALES/3 sonuçları, 17 Aralık'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.Sonuçlar, Türkiye'de lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ve teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında kullanılacak.Kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldıÖte yandan ÖSYM tarafından 2026-ALES/3'ün temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, sınavın temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı.Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı dizilimindeki sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 9 Aralık'ta sona erecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/ibbden-ucretsiz-ales-ve-dgs-kursu-kayitlar-ne-zaman-basliyor-basvurular-nereye-yapilacak-1101848122.html
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Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yapıldı: Cevap anahtarı erişime açıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/3) yapıldı.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, 81 ilde 92 sınav merkezinde 468 bina ve 7 bin 592 salonda gerçekleştirildi.
Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. 187 bin 664 adayın başvurduğu sınavda, sayısal ve sözel testlerde 50'şer soru soruldu. Adaylara 180 dakika cevaplama süresi verildi.
Kimlik kartını kaybeden, eski tip nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık bulunduruldu.
Sınavın sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026-ALES/3 sonuçları, 17 Aralık'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.
Sonuçlar, Türkiye'de lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ve teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında kullanılacak.
Kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı
Öte yandan ÖSYM tarafından 2026-ALES/3'ün temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, sınavın temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı.
Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı dizilimindeki sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.
Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 9 Aralık'ta sona erecek.