İBB'den ücretsiz ALES ve DGS kursu: Kayıtlar ne zaman başlıyor? Başvurular nereye yapılacak?

İBB'den ücretsiz ALES ve DGS kursu: Kayıtlar ne zaman başlıyor? Başvurular nereye yapılacak?

Sputnik Türkiye

İBB'nin ücretsiz ALES ve DGS hazırlık kursları başvuruları başladı. 16.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-16T15:32+0300

2025-12-16T15:32+0300

2025-12-16T15:32+0300

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ücretsiz Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ile Dikey Geçiş Sınavı (DGS) hazırlık kurslarına başvurular başladı. Peki başvurular nereye yapılacak? Ücretsiz ALES ve DGS kursları ne zaman başlıyor?İBB'den yapılan açıklamaya göre, belediyenin sınavlara hazırlanan gençlere destek olmak amacıyla hayata geçirdiği Ders Atölyeleri projesi kapsamında, üniversite öğrencileri ile mezunları için ALES ve DGS hazırlık kursları verecek.Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi, Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi, Ümraniye Haldun Alagaş Spor Kompleksi ve Küçükçekmece Filenin Sultanları Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilecek atölyelerde, Türkçe, matematik, sözel mantık ve sayısal mantık dersleri işlenecek.Kurslar ne zaman başlayacak?Hafta içi 10.00-16.00 saatleri arasında ücretsiz olarak yapılacak dersler, 29 Aralık'ta başlayıp 26 Haziran 2026'da sona erecek.Başvurular nereden yapılacak?Kurslara katılmak isteyenler, "https://dersatolyeleri.ibb.istanbul/" adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

