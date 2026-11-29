https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/afad-duyurdu-akdenizde-deprem-1110668749.html
AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem
AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem
Sputnik Türkiye
AFAD'ın açıklamasına göre Akdeniz açıklarında saat 9.49'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 29.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-29T10:02+0300
2026-11-29T10:02+0300
2026-11-29T10:43+0300
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akdeniz
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Akdeniz'de deprem meydana geldi.AFAD verilerine göre Akdeniz'de 29 Kasım 2026 Pazar günü saat 09.49'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/izmir-gune-depremle-uyandi-ege-denizi-41-buyuklugunde-sallandi-1110627320.html
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deprem, afad, akdeniz
AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem
10:02 29.11.2026 (güncellendi: 10:43 29.11.2026)
AFAD'ın açıklamasına göre Akdeniz açıklarında saat 9.49'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Akdeniz'de deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre Akdeniz'de 29 Kasım 2026 Pazar günü saat 09.49'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.