https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/izmir-gune-depremle-uyandi-ege-denizi-41-buyuklugunde-sallandi-1110627320.html

İzmir güne depremle uyandı: Ege Denizi 4,1 büyüklüğünde sallandı

İzmir güne depremle uyandı: Ege Denizi 4,1 büyüklüğünde sallandı

Sputnik Türkiye

Ege Denizi'nde sabah saat 05.44'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında bulunan depremin yerin 6,86... 27.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-27T06:53+0300

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, saat 05.44'te kaydedilen sarsıntının merkez üssünün İzmir'in Seferihisar ilçesine 45,60 kilometre mesafede olduğu belirlendi.Depremin derinliği 6,86 kilometreDeniz açıklarında meydana gelen depremin, yerin 6,86 kilometre derinliğinde gerçekleştiği tespit edildi.AFAD tarafından paylaşılan verilere göre depremin ayrıntıları şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/meteoroloji-son-tahminlerini-duyurdu-ogleden-sonraya-dikkat-gok-gurultulu-saganak-geliyor-1110626693.html

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