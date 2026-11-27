https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/izmir-gune-depremle-uyandi-ege-denizi-41-buyuklugunde-sallandi-1110627320.html
İzmir güne depremle uyandı: Ege Denizi 4,1 büyüklüğünde sallandı
İzmir güne depremle uyandı: Ege Denizi 4,1 büyüklüğünde sallandı
Sputnik Türkiye
Ege Denizi'nde sabah saat 05.44'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında bulunan depremin yerin 6,86... 27.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-27T06:53+0300
2026-11-27T06:53+0300
2026-11-27T06:53+0300
son depremler
afad
ege denizi
i̇zmir
seferihisar
deprem
deprem
deprem son dakika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090078470_17:0:646:354_1920x0_80_0_0_9494bd2a2bed57714e068897f9c2c06c.jpg
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, saat 05.44'te kaydedilen sarsıntının merkez üssünün İzmir'in Seferihisar ilçesine 45,60 kilometre mesafede olduğu belirlendi.Depremin derinliği 6,86 kilometreDeniz açıklarında meydana gelen depremin, yerin 6,86 kilometre derinliğinde gerçekleştiği tespit edildi.AFAD tarafından paylaşılan verilere göre depremin ayrıntıları şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/meteoroloji-son-tahminlerini-duyurdu-ogleden-sonraya-dikkat-gok-gurultulu-saganak-geliyor-1110626693.html
ege denizi
i̇zmir
seferihisar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090078470_96:0:568:354_1920x0_80_0_0_fd99df9987b4b8c2f9913e472279df13.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
afad, ege denizi, i̇zmir, seferihisar, deprem, deprem, deprem son dakika
afad, ege denizi, i̇zmir, seferihisar, deprem, deprem, deprem son dakika
İzmir güne depremle uyandı: Ege Denizi 4,1 büyüklüğünde sallandı
Ege Denizi'nde sabah saat 05.44'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında bulunan depremin yerin 6,86 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'ın
internet sitesinde yer alan bilgilere göre, saat 05.44'te kaydedilen sarsıntının merkez üssünün İzmir'in Seferihisar
ilçesine 45,60 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Depremin derinliği 6,86 kilometre
Deniz açıklarında meydana gelen depremin, yerin 6,86 kilometre derinliğinde gerçekleştiği tespit edildi.
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre depremin ayrıntıları şöyle:
Merkez üssü: Ege Denizi
– Seferihisar açıkları
Seferihisar'a uzaklığı:
45,60 kilometre