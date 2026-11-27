https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/ege-universitesinde-kadin-profesore-delici-aletle-saldiri-saldirgan-ogrenci-cikti-1110642429.html

Ege Üniversitesi'nde kadın profesöre delici aletle saldırı: Saldırgan öğrenci çıktı

Ege Üniversitesi'nde kadın profesöre delici aletle saldırı: Saldırgan öğrenci çıktı

Sputnik Türkiye

Ege Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Aysun Doğan, aynı üniversitede öğrenim gören bir öğrenci tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Yaralanan Prof. Dr. Doğan... 27.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-27T15:22+0300

2026-11-27T15:22+0300

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bıçaklı saldırgan

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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde görev yapan Prof. Dr. Aysun Doğan, aynı üniversitede eğitim gören bir öğrencinin bıçaklı saldırısına uğradı. Üniversite yönetimi tarafından yapılan açıklamada Prof. Dr. Doğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Kampüste ise yoğun güvenlik önlemleri alındı. Saldırgan yakalandıSaldırganın yakalandığı belirtilirken olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. Ege Üniversitesi Rektörlüğü, saldırının ardından yaptığı kamuoyu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:“Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aysun Doğan, ilk belirlemelere göre üniversitemiz öğrencisi olduğu tespit edilen bir kişinin kesici ve delici aletle saldırısına uğramıştır. Olayın hemen ardından personelimiz ve öğrencilerimiz saldırgana müdahale etmiş, saldırgan güvenlik güçlerine teslim edilmiştir. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılan Prof. Dr. Aysun Doğan’a acil müdahalede bulunulmuş ve gerekli tedavi uygulanmıştır. Sağlık durumu iyi olan hocamızın durumu başhekimimiz ve hastane yönetimimiz tarafından yakından takip edilmektedir .Ege Üniversitesi olarak hocamıza yönelik bu saldırıyı ve şiddetin her türlüsünü en güçlü şekilde kınıyoruz. Üniversitemizde şiddete hiçbir koşulda müsamaha gösterilemez. Prof. Dr. Aysun Doğan’a ve mensuplarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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