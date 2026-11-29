https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/a-milli-erkek-basketbol-takimi-2027-dunya-kupasi-elemelerinde-izlandayi-101-83-yendi-1110681433.html
A Milli Erkek Basketbol Takımı 2027 Dünya Kupası elemelerinde İzlanda'yı 101-83 yendi
A Milli Erkek Basketbol Takımı 2027 Dünya Kupası elemelerinde İzlanda'yı 101-83 yendi
Sputnik Türkiye
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu dördüncü maçında konuk ettiği İzlanda'yı 101-83 yendi. Bu sonuçla... 29.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-29T20:54+0300
2026-11-29T20:54+0300
2026-11-29T21:11+0300
spor
uluslararası basketbol federasyonu (fiba)
dünya kupası
i̇zlanda
türkiye a milli basketbol takımı
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Karşılaşmanın ilk çeyreği başa baş oyuna sahne oldu. A Milli Erkek Basketbol Takımı, daha çok pota altından skor üretti. Serbest atış çizgisinde hata yapmayan A Milli Takım, birinci periyodu 23-21 önde kapattı.İkinci çeyreğe İzlanda iyi başladı. Pota altında özellikle Hlinason ile Türkiye'ye üstünlük kuran konuk ekip, 16. dakikada farkı 6 sayıya çıkardı: 33-39. Bu periyotta savunma sertliğini artıran Türkiye, 18. dakikada Flynn'in basketiyle farkı 1 sayıya indirdi: 41-42. Topu iyi paylaşan ve skoru önde götüren İzlanda, devreye 46-43 üstün girdi.A Milli Takım, ikinci yarıya Ercan Osmani ve Şehmus Hazer'in basketleriyle başladı. Karşılıklı üç sayılık basketlerin kaydedildiği periyotta A Milli Erkek Basketbol Takımı, 24. dakikayı 54-52 üstün bitirdi. Rakibine kolay sayı şansı tanımayan Türkiye, Ercan Osmani'nin tam saha koşusuyla bulduğu basketle 26. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 61-54. Türkiye üstün oynadığı üçüncü periyodu 73-67 önde tamamladı.Üçüncü periyodun sonunda eline geçirdiği oyun üstünlüğünü son çeyrekte de sürdüren ve farkı 16 sayıya (95-79) çıkaran Türkiye, maçı da 101-83 kazandı.A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın sonraki maçı ne zaman?Türkiye, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu beşinci maçında 26 Şubat 2027 Cuma günü Litvanya'ya konuk olacak.Ömer Kutluay ilk kez forma giydiA Milli Erkek Basketbol Takımı'nın genç oyuncusu Ömer Kutluay, ilk milli maçına İzlanda karşısında çıktı.Eski millî basketbolcu İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay, maçın üçüncü periyodunda oyuna girerek ilk kez milli heyecanı yaşadı.17 yaşındaki basketbolcu, İzlanda karşısında 5 dakika 9 saniye süre alırken 4 sayı üretti.
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uluslararası basketbol federasyonu (fiba), dünya kupası, i̇zlanda, türkiye a milli basketbol takımı
uluslararası basketbol federasyonu (fiba), dünya kupası, i̇zlanda, türkiye a milli basketbol takımı
A Milli Erkek Basketbol Takımı 2027 Dünya Kupası elemelerinde İzlanda'yı 101-83 yendi
20:54 29.11.2026 (güncellendi: 21:11 29.11.2026)
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu dördüncü maçında konuk ettiği İzlanda'yı 101-83 yendi. Bu sonuçla Türkiye elemelerdeki 9. galibiyetini aldı.
Karşılaşmanın ilk çeyreği başa baş oyuna sahne oldu. A Milli Erkek Basketbol Takımı, daha çok pota altından skor üretti. Serbest atış çizgisinde hata yapmayan A Milli Takım, birinci periyodu 23-21 önde kapattı.
İkinci çeyreğe İzlanda iyi başladı. Pota altında özellikle Hlinason ile Türkiye'ye üstünlük kuran konuk ekip, 16. dakikada farkı 6 sayıya çıkardı: 33-39. Bu periyotta savunma sertliğini artıran Türkiye, 18. dakikada Flynn'in basketiyle farkı 1 sayıya indirdi: 41-42. Topu iyi paylaşan ve skoru önde götüren İzlanda, devreye 46-43 üstün girdi.
A Milli Takım, ikinci yarıya Ercan Osmani ve Şehmus Hazer'in basketleriyle başladı. Karşılıklı üç sayılık basketlerin kaydedildiği periyotta A Milli Erkek Basketbol Takımı, 24. dakikayı 54-52 üstün bitirdi. Rakibine kolay sayı şansı tanımayan Türkiye, Ercan Osmani'nin tam saha koşusuyla bulduğu basketle 26. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 61-54. Türkiye üstün oynadığı üçüncü periyodu 73-67 önde tamamladı.
Üçüncü periyodun sonunda eline geçirdiği oyun üstünlüğünü son çeyrekte de sürdüren ve farkı 16 sayıya (95-79) çıkaran Türkiye, maçı da 101-83 kazandı.
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın sonraki maçı ne zaman?
Türkiye, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu beşinci maçında 26 Şubat 2027 Cuma günü Litvanya'ya konuk olacak.
Ömer Kutluay ilk kez forma giydi
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın genç oyuncusu Ömer Kutluay, ilk milli maçına İzlanda karşısında çıktı.
Eski millî basketbolcu İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay, maçın üçüncü periyodunda oyuna girerek ilk kez milli heyecanı yaşadı.
17 yaşındaki basketbolcu, İzlanda karşısında 5 dakika 9 saniye süre alırken 4 sayı üretti.