https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/fenerbahce-erzurumspora-karsi-3-0-kazandi-1110681963.html

Fenerbahçe Erzurumspor'a karşı 3-0 kazandı

Fenerbahçe Erzurumspor'a karşı 3-0 kazandı

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında Erzurumspor FK'yi 3-0 mağlup etti. 29.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-29T21:17+0300

2026-11-29T21:17+0300

2026-11-29T21:55+0300

spor

fenerbahçe

erzurumspor

süper lig

oğuz aydın

milan skriniar

kerem aktürkoğlu

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Chobani Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısında oldukça baskın görüntü sergileyen Fenerbahçe, gol pozisyonu üretmekte zorlandı. Birkaç tehlikeli pozisyondan faydalanamayan sarı-lacivertliler, soyunma odasına golsüz eşitlikle girdi.Maçın ikinci yarısına da etkili başlayan Fenerbahçe, 53. dakikada Oğuz Aydın'ın uzaktan şutuyla öne geçti. Ataklarını sürdüren sarı-lacivertliler, 57. dakikada Milan Skriniar ile farkı 2'ye çıkardı. Maçın 87. dakikasında Mason Greenwood ile bir gol daha bulan sarı-lacivertliler, sahadan 3-0 galip ayrıldı.Bu sonuçla sarı-lacivertliler, bir maçı eksik lider Galatasaray ile puan farkını 8'e indirdi.Greenwood'dan son 3 maçta 4 golFenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mason Greenwood, son 3 lig maçında rakip fileleri 4 kez sarstı.Ligde üst üste golleriyle takımına katkı sağlayan İngiliz oyuncu, 3 maçta da gol bulmayı başardı.Sırasıyla Çorum FK'ye 2 ve Kocaelispor'a 1 gol atmayı başaran Greenwood, Erzurumspor FK filelerine de 1 gol bıraktı.Oğuz Aydın skor katkısını sürdürdüFenerbahçe'nin milli oyuncusu Oğuz Aydın, performansıyla dikkati çekiyor.Son dönemde takımın değişilmezlerinden Oğuz, skor katkısıyla da beğeni topluyor.Erzurumspor FK karşısında 53. dakikada takımını öne geçiren 26 yaşındaki oyuncu, ligdeki gol sayısını 4'e yükseltti. Oğuz, attığı 5 gol pasıyla da toplamda 9 gole direkt etki etti.Skriniar'dan üst üste kritik gollerFenerbahçe'nin takım kaptanı Milan Skriniar, son 2 lig maçında da fileleri havalandırmayı başardı.Kocaeli deplasmanında takımının 1 puan almasına katkı sağlayan Skriniar, Erzurumspor FK karşısında da takımının 2. golünü kaydetti.Tecrübeli stoper, ligdeki gol sayısını 3'e yükseltti.Tribünlerden Kerem'e tepkiFenerbahçeli taraftarlar, milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'na tepki gösterdi.İlk yarıda kritik anlarda kaptırdığı toplarla tepki toplayan Kerem, 63. dakikada oyundan çıkarken sarı-lacivertli tribünler oyuncuyu yuhaladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/a-milli-erkek-basketbol-takimi-2027-dunya-kupasi-elemelerinde-izlandayi-101-83-yendi-1110681433.html

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fenerbahçe, erzurumspor, süper lig, oğuz aydın, milan skriniar, kerem aktürkoğlu