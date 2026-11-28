https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/yunus-akgunun-mutlu-gunu-nikahina-futbol-dunyasi-akin-etti-1110654204.html

Yunus Akgün'ün mutlu günü: Nikahına futbol dünyası akın etti

Yunus Akgün'ün mutlu günü: Nikahına futbol dünyası akın etti

Sputnik Türkiye

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Tuğçe Alaca ile dünyaevine girdi. Nikah törenine Dursun Özbek, İbrahim Hacıosmanoğlu, Okan Buruk ve Fatih Terim'in yanı... 28.11.2026, Sputnik Türkiye

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spor

yunus akgün

fatih terim

dursun özbek

i̇stanbul

a milli futbol takımı

galatasaray

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Yunus Akgün, Tuğçe Alaca ile İstanbul'da düzenlenen törenle hayatını birleştirdi.Çiftin nikah törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve eski teknik direktör Fatih Terim'in yanı sıra yönetim kurulu üyeleri, futbolcular ve çok sayıda davetli katıldı.Nikah şahitliğini Dursun Özbek, Okan Buruk, Fatih Terim ile futbolcular Abdülkerim Bardakcı ve Emre Taşdemir yaptı.

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