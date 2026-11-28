https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/yunus-akgunun-mutlu-gunu-nikahina-futbol-dunyasi-akin-etti-1110654204.html
Yunus Akgün'ün mutlu günü: Nikahına futbol dünyası akın etti
Yunus Akgün'ün mutlu günü: Nikahına futbol dünyası akın etti
Sputnik Türkiye
Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Tuğçe Alaca ile dünyaevine girdi. Nikah törenine Dursun Özbek, İbrahim Hacıosmanoğlu, Okan Buruk ve Fatih Terim'in yanı... 28.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-28T02:52+0300
2026-11-28T02:52+0300
2026-11-28T02:52+0300
spor
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fatih terim
dursun özbek
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a milli futbol takımı
galatasaray
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Yunus Akgün, Tuğçe Alaca ile İstanbul'da düzenlenen törenle hayatını birleştirdi.Çiftin nikah törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve eski teknik direktör Fatih Terim'in yanı sıra yönetim kurulu üyeleri, futbolcular ve çok sayıda davetli katıldı.Nikah şahitliğini Dursun Özbek, Okan Buruk, Fatih Terim ile futbolcular Abdülkerim Bardakcı ve Emre Taşdemir yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/cristiano-ronaldo-ve-georgina-rodriguez-evlendi-1107930320.html
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yunus akgün, fatih terim, dursun özbek, i̇stanbul, a milli futbol takımı, galatasaray
yunus akgün, fatih terim, dursun özbek, i̇stanbul, a milli futbol takımı, galatasaray
Yunus Akgün'ün mutlu günü: Nikahına futbol dünyası akın etti
Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Tuğçe Alaca ile dünyaevine girdi. Nikah törenine Dursun Özbek, İbrahim Hacıosmanoğlu, Okan Buruk ve Fatih Terim'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Yunus Akgün, Tuğçe Alaca ile İstanbul'da düzenlenen törenle hayatını birleştirdi.
Çiftin nikah törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve eski teknik direktör Fatih Terim'in yanı sıra yönetim kurulu üyeleri, futbolcular ve çok sayıda davetli katıldı.
Nikah şahitliğini Dursun Özbek, Okan Buruk, Fatih Terim ile futbolcular Abdülkerim Bardakcı ve Emre Taşdemir yaptı.