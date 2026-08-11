https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/cristiano-ronaldo-ve-georgina-rodriguez-evlendi-1107930320.html

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez evlendi

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez evlendi

Sputnik Türkiye

Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, uzun süredir birlikte olduğu Georgina Rodriguez'le Portekiz'de dünyaevine girdi. 11.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-11T23:02+0300

2026-08-11T23:02+0300

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Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez, 11 Ağustos'ta Portekiz'in Cascais kentinde düzenlenen özel bir törenle evlendi. Çiftin beş çocuğunun da katıldığı nikahın sade bir ortamda gerçekleştiği belirtildi. Ronaldo, evliliğin ardından Georgina Rodriguez'le alyanslarını gösteren bir fotoğraf paylaştı.2017 yılından bu yana birlikte olan çiftin Cristiano Jr., Eva Maria, Mateo, Alana ve Bella olmak üzere beş çocuğu bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/cristiano-ronaldo-5-cocugunun-annesi-rodriguezle-evleniyor-1107722270.html

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