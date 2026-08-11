https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/cristiano-ronaldo-ve-georgina-rodriguez-evlendi-1107930320.html
Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez evlendi
Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez evlendi
Sputnik Türkiye
Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, uzun süredir birlikte olduğu Georgina Rodriguez'le Portekiz'de dünyaevine girdi. 11.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-11T23:02+0300
2026-08-11T23:02+0300
2026-08-11T23:02+0300
dünya
cristiano ronaldo
georgina rodriguez
evlenme teklifi
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düğün
düğün salonu
düğün töreni
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Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez, 11 Ağustos'ta Portekiz'in Cascais kentinde düzenlenen özel bir törenle evlendi. Çiftin beş çocuğunun da katıldığı nikahın sade bir ortamda gerçekleştiği belirtildi. Ronaldo, evliliğin ardından Georgina Rodriguez'le alyanslarını gösteren bir fotoğraf paylaştı.2017 yılından bu yana birlikte olan çiftin Cristiano Jr., Eva Maria, Mateo, Alana ve Bella olmak üzere beş çocuğu bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/cristiano-ronaldo-5-cocugunun-annesi-rodriguezle-evleniyor-1107722270.html
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cristiano ronaldo, georgina rodriguez, evlenme teklifi, evlenmek, nişan yüzüğü, nişan töreni, düğün, düğün salonu, düğün töreni, nikah, resmi nikah
cristiano ronaldo, georgina rodriguez, evlenme teklifi, evlenmek, nişan yüzüğü, nişan töreni, düğün, düğün salonu, düğün töreni, nikah, resmi nikah
Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez evlendi
Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, uzun süredir birlikte olduğu Georgina Rodriguez'le Portekiz'de dünyaevine girdi.
Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez, 11 Ağustos'ta Portekiz'in Cascais kentinde düzenlenen özel bir törenle evlendi.
Çiftin beş çocuğunun da katıldığı nikahın sade bir ortamda gerçekleştiği belirtildi. Ronaldo, evliliğin ardından Georgina Rodriguez'le alyanslarını gösteren bir fotoğraf paylaştı.
2017 yılından bu yana birlikte olan çiftin Cristiano Jr., Eva Maria, Mateo, Alana ve Bella olmak üzere beş çocuğu bulunuyor.