Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/cristiano-ronaldo-ve-georgina-rodriguez-evlendi-1107930320.html
Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez evlendi
Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez evlendi
Sputnik Türkiye
Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, uzun süredir birlikte olduğu Georgina Rodriguez'le Portekiz'de dünyaevine girdi. 11.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-11T23:02+0300
2026-08-11T23:02+0300
dünya
cristiano ronaldo
georgina rodriguez
evlenme teklifi
evlenmek
nişan yüzüğü
nişan töreni
düğün
düğün salonu
düğün töreni
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103999/76/1039997644_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_7ee241a4ffc57e7f6413a43a75cc9fd1.jpg
Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez, 11 Ağustos'ta Portekiz'in Cascais kentinde düzenlenen özel bir törenle evlendi. Çiftin beş çocuğunun da katıldığı nikahın sade bir ortamda gerçekleştiği belirtildi. Ronaldo, evliliğin ardından Georgina Rodriguez'le alyanslarını gösteren bir fotoğraf paylaştı.2017 yılından bu yana birlikte olan çiftin Cristiano Jr., Eva Maria, Mateo, Alana ve Bella olmak üzere beş çocuğu bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/cristiano-ronaldo-5-cocugunun-annesi-rodriguezle-evleniyor-1107722270.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103999/76/1039997644_58:0:1542:1113_1920x0_80_0_0_f54d89577a0ad7de6bfcca86f53b4a05.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
cristiano ronaldo, georgina rodriguez, evlenme teklifi, evlenmek, nişan yüzüğü, nişan töreni, düğün, düğün salonu, düğün töreni, nikah, resmi nikah
cristiano ronaldo, georgina rodriguez, evlenme teklifi, evlenmek, nişan yüzüğü, nişan töreni, düğün, düğün salonu, düğün töreni, nikah, resmi nikah

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez evlendi

23:02 11.08.2026
© AP PhotoCristiano Ronaldo- Georgina Rodriguez
Cristiano Ronaldo- Georgina Rodriguez - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2026
© AP Photo
Abone ol
Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, uzun süredir birlikte olduğu Georgina Rodriguez'le Portekiz'de dünyaevine girdi.
Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez, 11 Ağustos'ta Portekiz'in Cascais kentinde düzenlenen özel bir törenle evlendi.
Çiftin beş çocuğunun da katıldığı nikahın sade bir ortamda gerçekleştiği belirtildi. Ronaldo, evliliğin ardından Georgina Rodriguez'le alyanslarını gösteren bir fotoğraf paylaştı.
2017 yılından bu yana birlikte olan çiftin Cristiano Jr., Eva Maria, Mateo, Alana ve Bella olmak üzere beş çocuğu bulunuyor.
Cristiano Ronaldo - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2026
SPOR
Cristiano Ronaldo, 5 çocuğunun annesi Rodriguez'le evleniyor
2 Ağustos, 15:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала