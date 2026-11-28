https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/usta-sanatci-mustafa-keser-esini-son-yolculuguna-ugurladi-sirayi-bozdu-benden-once-gitmemeliydi-1110662770.html

Usta sanatçı Mustafa Keser, eşini son yolculuğuna uğurladı: 'Sırayı bozdu, benden önce gitmemeliydi'

Usta sanatçı Mustafa Keser, eşini son yolculuğuna uğurladı: 'Sırayı bozdu, benden önce gitmemeliydi'

Sputnik Türkiye

Bir süredir kanserle mücadele eden eşini kaybeden ünlü sanatçı Mustafa Keser büyük acısını 'Sırayı bozdu benden önce gitmemeliydi' sözleriyle anlattı. 28.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-28T17:33+0300

2026-11-28T17:33+0300

2026-11-28T17:33+0300

yaşam

mustafa keser

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Usta sanatçı Mustafa Keser, eşi Nilüfer Keser'i son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurladı. Keser üzüntüsünü, "50 yıllık hayat arkadaşımı kaybettim. Bunu anlatmak mümkün değil. Yalnız sırayı bozdu, bana yanlış yaptı. Benden önce gitmemeliydi" diyerek anlattı. Helalleşemediğim için üzülüyorumBir süredir kanser tedavisi gören Nilüfer kesen bugün İstanbul Hasdal Çamlıvadi Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. 2. Sayfa'nın haberine göre ayakta durmakta güçlük çeken Mustafa Keser duygularını "50 yıllık hayat arkadaşımı kaybettim. Bunu anlatmak mümkün değil. 49 yıllık evliliğim, nişanlılığımı da sayarsanız 50 yıl, yarım asır, bir ömrü beraber geçirdik. İyi geçirdik Allah'a şükürler olsun. Yalnız sırayı bozdu, bana yanlış yaptı. Benden önce gitmemeliydi. Beni üzdü biraz. Böyle konuşmamıştık ama Allah nasıl diyorsa öyle oluyor tabii. Elimizden gelecek bir şey yok. Hakkımız helal olsun. O da bana hakkını helal ederdi muhakkak. Helalleşemediğim için üzülüyorum." sözleriyle anlattı.

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mustafa keser