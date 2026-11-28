https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/usakta-feci-kaza-duvara-carpan-aracta-astsubay-ve-polis-esi-de-hayatini-kaybetti-1110657833.html
Uşak'ta feci kaza: Duvara çarpan araçta astsubay ve polis eşi de hayatını kaybetti
Uşak'ta feci kaza: Duvara çarpan araçta astsubay ve polis eşi de hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Uşak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç duvara çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti. 28.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-28T11:33+0300
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Uşak'ta, otomobilin bir işletmenin bahçe duvarına çarpması sonucu astsubay Mehmet Bulunmaz, polis memuru eşi 29 yaşındaki Nazlıcan Bulunmaz ve kayınvalidesi 62 yaşındaki Lale Sağsöz hayatını kaybetti. Bulanmaz çiftinin kısa bir süre önce evlendikleri öğrenildi. Direksiyon hakimiyetini kaybedince duvara çarptıAlınan bilgiye göre, astsubay olduğu öğrenilen Mehmet Bulanmaz'ın (27) kullandığı 06 AJ 0643 plakalı otomobil, Gazi Bulvarı'nda yoldan çıkarak bir iş yerinin bahçe duvarına çarptı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, sürücü, polis memuru eşi Nazlıcan Sağsöz Bulanmaz (29) ve kayınvalidesi Lale Sağsöz'ün (62) hayatını kaybettiğini belirledi.Kazada yaralanan B.K. (37) ve A.M.K. (4) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Öte yandan Bulanmaz çiftinin kısa bir süre önce evlendikleri öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/bagcilarda-feci-kaza-kontrolden-cikan-cip-kaldirimdaki-yayalari-ezdi-1110609993.html
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trafik kazası, uşak
Uşak'ta feci kaza: Duvara çarpan araçta astsubay ve polis eşi de hayatını kaybetti
Uşak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç duvara çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti.
Uşak'ta, otomobilin bir işletmenin bahçe duvarına çarpması sonucu astsubay Mehmet Bulunmaz, polis memuru eşi 29 yaşındaki Nazlıcan Bulunmaz ve kayınvalidesi 62 yaşındaki Lale Sağsöz hayatını kaybetti. Bulanmaz çiftinin kısa bir süre önce evlendikleri öğrenildi.
Direksiyon hakimiyetini kaybedince duvara çarptı
Alınan bilgiye göre, astsubay olduğu öğrenilen Mehmet Bulanmaz'ın (27) kullandığı 06 AJ 0643 plakalı otomobil, Gazi Bulvarı'nda yoldan çıkarak bir iş yerinin bahçe duvarına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü, polis memuru eşi Nazlıcan Sağsöz Bulanmaz (29) ve kayınvalidesi Lale Sağsöz'ün (62) hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan B.K. (37) ve A.M.K. (4) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan Bulanmaz çiftinin kısa bir süre önce evlendikleri öğrenildi.