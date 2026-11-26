https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/bagcilarda-feci-kaza-kontrolden-cikan-cip-kaldirimdaki-yayalari-ezdi-1110609993.html

Bağcılar'da feci kaza: Kontrolden çıkan cip kaldırımdaki yayaları ezdi

Bağcılar'da feci kaza: Kontrolden çıkan cip kaldırımdaki yayaları ezdi

Sputnik Türkiye

İstanbul'da kontrolden çıkan cip kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. Kazada iki kişi hayatını kaybetti. 26.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-26T13:52+0300

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i̇stanbul

kaza

kaza sebebi

trafik kazası

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İstanbul Bağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip kaldırımdaki iki yayaya çarptı. İki yaya da hayatını kaybetti. Kaldırımda yürüyorlardı Güneşli Koçman Caddesi'nde kontrolden çıkan cip, kaldırımdaki iki yayaya çarptı. Çarpmanın ardından savrulan araç, bir iş yerinin önünde durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/trafikte-makas-atarak-ilerleyen-10-aractan-ikisi-carpisti-1110381606.html

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