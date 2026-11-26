https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/bagcilarda-feci-kaza-kontrolden-cikan-cip-kaldirimdaki-yayalari-ezdi-1110609993.html
Bağcılar'da feci kaza: Kontrolden çıkan cip kaldırımdaki yayaları ezdi
Bağcılar'da feci kaza: Kontrolden çıkan cip kaldırımdaki yayaları ezdi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da kontrolden çıkan cip kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. Kazada iki kişi hayatını kaybetti. 26.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-26T13:52+0300
2026-11-26T13:52+0300
2026-11-26T13:52+0300
türki̇ye
i̇stanbul
kaza
kaza sebebi
trafik kazası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/1a/1110609819_0:58:878:552_1920x0_80_0_0_36a41c4373f0c55e4a3adb17169b6f81.jpg
İstanbul Bağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip kaldırımdaki iki yayaya çarptı. İki yaya da hayatını kaybetti. Kaldırımda yürüyorlardı Güneşli Koçman Caddesi'nde kontrolden çıkan cip, kaldırımdaki iki yayaya çarptı. Çarpmanın ardından savrulan araç, bir iş yerinin önünde durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/trafikte-makas-atarak-ilerleyen-10-aractan-ikisi-carpisti-1110381606.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/1a/1110609819_32:0:847:611_1920x0_80_0_0_bfdb57824e2ec07bf61a2b98fbe58422.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇stanbul, kaza, kaza sebebi, trafik kazası
i̇stanbul, kaza, kaza sebebi, trafik kazası
Bağcılar'da feci kaza: Kontrolden çıkan cip kaldırımdaki yayaları ezdi
İstanbul'da kontrolden çıkan cip kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. Kazada iki kişi hayatını kaybetti.
İstanbul Bağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip kaldırımdaki iki yayaya çarptı. İki yaya da hayatını kaybetti.
Güneşli Koçman Caddesi'nde kontrolden çıkan cip, kaldırımdaki iki yayaya çarptı. Çarpmanın ardından savrulan araç, bir iş yerinin önünde durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.