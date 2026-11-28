https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/ukraynanin-limanlari-devre-disi-uc-ayda-3-milyar-dolar-kadar-kaybetti-1110655998.html

Ukrayna'nın limanları devre dışı: Üç ayda 3 milyar dolar kadar kaybetti

Ukrayna'nın limanları devre dışı: Üç ayda 3 milyar dolar kadar kaybetti

Sputnik Türkiye

Ukrayna'nın limanları, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin düzenlediği hava saldırıları sonucu devre dışı kalması sebebiyle ağustos-ekim döneminde yaklaşık 3 milyar... 28.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-28T09:38+0300

2026-11-28T09:38+0300

2026-11-28T09:38+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

karadeniz

liman

ihracat

tuna nehri

rus silahlı kuvvetleri

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Sputnik’in Ukrayna Devlet Gümrük Servisi verilerine dayandırdığı analizine göre, Kiev yönetimi limanlardaki faaliyetlerin durması nedeniyle üç aylık sürede 2 milyar 850 milyon dolar kaybetti.Verilere göre, Ukrayna ağustos-ekim döneminde limanları üzerinden 1 milyar 540 milyon dolarlık ürün ihraç etti. 2025 yılının aynı döneminde bu rakam 4 milyar 390 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. Söz konusu düşüş, Ukrayna'nın üç ayda 2 milyar 850 milyon dolarlık gelirden mahrum kaldığını ortaya koydu.Genel ihracat hacmi de gerilediKiev yönetiminin bu kayıpları deniz koridorunu açık tutarak, Tuna Nehri üzerinden ticaret hacmini artırarak ve alternatif lojistik güzergahlar kullanarak telafi etmeye çalıştığı ancak dış ticaret hacmindeki düşüşün sürdüğü belirtildi. Bu kapsamda, Ukrayna'nın ağustos-ekim dönemindeki toplam ihracatı, geçen yılın aynı dönemindeki 9.87 milyar dolar seviyesinden 8.13 milyar dolara geriledi.Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, ekim ayında yaptığı açıklamada, Karadeniz bölgesinde Rus deniz taşımacılığını durdurma girişimlerine yanıt olarak Rus ordusunun karşı tarafın liman ve lojistik altyapısı ile deniz araçlarına düzenli saldırılar gerçekleştirdiğini ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/rusya-ordusunun-ukraynadaki-askeri-hedefleri-vurdugu-bildirildi-1110655312.html

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ukrayna, karadeniz, liman, ihracat, tuna nehri, rus silahlı kuvvetleri