https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/rusya-ordusunun-ukraynadaki-askeri-hedefleri-vurdugu-bildirildi-1110655312.html
Rusya ordusunun Ukrayna'daki askeri hedefleri vurduğu bildirildi
Rusya ordusunun Ukrayna'daki askeri hedefleri vurduğu bildirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin gece saatlerinde insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna ordusunun kullanımındaki enerji, yakıt ve ulaşım altyapıları ile bir yük... 28.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-28T09:12+0300
2026-11-28T09:12+0300
2026-11-28T09:22+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri gece saatlerinde İHA kullanarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri yararına faaliyet gösteren enerji, yakıt ve ulaşım altyapı tesisleri ile deniz araçlarını hedef aldı.Saldırılar sonucunda şu hedeflerin vurulduğu kaydedildi:Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik operasyonların temel amacının ülkenin askeri ve ekonomik potansiyelini zayıflatmak olduğunu bildirmişti. Rus ordusu saldırılar sırasında düşmanın hava savunmasını aşabilen ve hem Kiev'de hem de Ukrayna genelinde herhangi bir hedefi imha edebilen yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar kullanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/fransada-cumhurbaskani-adayi-melenchondan-almanyaya-cagri-rusyaya-karsi-tonu-yumusatin-1110653367.html
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rusya, ukrayna, kiev, odessa, dnepropetrovsk, harkov, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, ukrayna, kiev, odessa, dnepropetrovsk, harkov, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Rusya ordusunun Ukrayna'daki askeri hedefleri vurduğu bildirildi
09:12 28.11.2026 (güncellendi: 09:22 28.11.2026)
Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin gece saatlerinde insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna ordusunun kullanımındaki enerji, yakıt ve ulaşım altyapıları ile bir yük gemisine yönelik saldırılar düzenlediği açıklandı.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri gece saatlerinde İHA kullanarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri yararına faaliyet gösteren enerji, yakıt ve ulaşım altyapı tesisleri ile deniz araçlarını hedef aldı.
Saldırılar sonucunda şu hedeflerin vurulduğu kaydedildi:
Kiev
bölgesindeki Belaya Tserkov kentinde yer alan ve Ukrayna savunma sanayisi işletmelerinin faaliyetini sağlayan 110 kilovoltluk ‘Zareçye’ elektrik trafo merkezi,
Odessa
bölgesindeki Kiliya yerleşim biriminde bulunan ve Ukrayna ordusu için akaryakıt depolanan yakıt tankı,
Dnepropetrovsk
bölgesindeki Sinelnikovo, Jitomir
bölgesindeki Korosten ve Harkov
bölgesindeki Lyubotin yerleşim birimlerinde silah ve askeri teçhizat sevkiyatında kullanılan dört demiryolu lokomotifi,
Karadeniz
'de Odessa'nın güney açıklarında bulunan ve Ukrayna'ya askeri amaçlı yük taşıyan
kuru yük gemisi.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik operasyonların temel amacının ülkenin askeri ve ekonomik potansiyelini zayıflatmak olduğunu bildirmişti. Rus ordusu saldırılar sırasında düşmanın hava savunmasını aşabilen ve hem Kiev'de hem de Ukrayna genelinde herhangi bir hedefi imha edebilen yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar kullanıyor.