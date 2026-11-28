https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/rusya-ordusunun-ukraynadaki-askeri-hedefleri-vurdugu-bildirildi-1110655312.html

Rusya ordusunun Ukrayna'daki askeri hedefleri vurduğu bildirildi

Rusya ordusunun Ukrayna'daki askeri hedefleri vurduğu bildirildi

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin gece saatlerinde insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna ordusunun kullanımındaki enerji, yakıt ve ulaşım altyapıları ile bir yük... 28.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-28T09:12+0300

2026-11-28T09:12+0300

2026-11-28T09:22+0300

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harkov

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

ukrayna silahlı kuvvetleri

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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri gece saatlerinde İHA kullanarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri yararına faaliyet gösteren enerji, yakıt ve ulaşım altyapı tesisleri ile deniz araçlarını hedef aldı.Saldırılar sonucunda şu hedeflerin vurulduğu kaydedildi:Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik operasyonların temel amacının ülkenin askeri ve ekonomik potansiyelini zayıflatmak olduğunu bildirmişti. Rus ordusu saldırılar sırasında düşmanın hava savunmasını aşabilen ve hem Kiev'de hem de Ukrayna genelinde herhangi bir hedefi imha edebilen yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'lar kullanıyor.

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rusya

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kiev

odessa

dnepropetrovsk

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