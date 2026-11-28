https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/ukrayna-kirim-koprusu-saldirisinda-israil-menseli-hisky-uydu-terminallerini-kullandi-1110662894.html

‘Ukrayna, Kırım Köprüsü saldırısında İsrail menşeli HiSky uydu terminallerini kullandı’

‘Ukrayna, Kırım Köprüsü saldırısında İsrail menşeli HiSky uydu terminallerini kullandı’

Sputnik Türkiye

The Wall Street Journal (WSJ), Ukrayna ordusunun Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırılarda İsrail merkezli HiSky şirketine ait uydu iletişim terminallerini... 28.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-28T17:36+0300

2026-11-28T17:36+0300

2026-11-28T17:36+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

i̇srail

kırım köprüsü

starlink

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

wall street journal (wsj)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1e/1104626007_0:25:746:445_1920x0_80_0_0_fb109211d4a3db0df89390d5bd132bec.png

The Wall Street Journal'ın (WSJ) konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, saldırıda kullanılan bazı Ukrayna mühimmat ve insansız hava araçları HiSky uydu iletişim terminalleriyle donatıldı. Sistemin en dikkat çeken özelliğinin, Starlink ve Starshield'ın erişim kısıtlaması uyguladığı bölgelerde de kesintisiz bağlantı sağlayabilmesi olduğu aktarıldı.'Starlink'e kıyasla uzmanlık gerektiriyor'Gazeteye konuşan kaynaklar, İsrail yapımı sistemin sahada kullanımının Starlink kadar pratik olmadığını vurguladı. HiSky terminallerinin daha yüksek teknik uzmanlık gerektirdiğine dikkat çeken kaynaklar, operasyon anında uzman personelin bizzat sahada bulunma zorunluluğu nedeniyle sistemin rutin görevlerden ziyade kritik ve stratejik operasyonlarda tercih edildiğini belirtti.Haberde ayrıca Ukrayna ordusunun kullandığı birçok insansız hava aracının orijinalinde SpaceX altyapısına uyumlu olarak tasarlandığı hatırlatıldı. Dronların HiSky gibi alternatif uydu sistemlerine uyarlanabilmesi için doğrudan üretici fabrikalara gönderilerek modifikasyon yapılması gerektiği, bu durumun da geçiş süreçlerini karmaşıklaştırdığı ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/ukraynanin-kirim-koprusune-yonelik-teror-saldirisi-enerji-sektoru-ve-altyapida-ters-tepebilir-1110484713.html

ukrayna

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, i̇srail, kırım köprüsü, starlink, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), wall street journal (wsj)