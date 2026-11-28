https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/ukrayna-kirim-koprusu-saldirisinda-israil-menseli-hisky-uydu-terminallerini-kullandi-1110662894.html
‘Ukrayna, Kırım Köprüsü saldırısında İsrail menşeli HiSky uydu terminallerini kullandı’
‘Ukrayna, Kırım Köprüsü saldırısında İsrail menşeli HiSky uydu terminallerini kullandı’
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The Wall Street Journal (WSJ), Ukrayna ordusunun Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırılarda İsrail merkezli HiSky şirketine ait uydu iletişim terminallerini... 28.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-28T17:36+0300
2026-11-28T17:36+0300
2026-11-28T17:36+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
i̇srail
kırım köprüsü
starlink
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
wall street journal (wsj)
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The Wall Street Journal'ın (WSJ) konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, saldırıda kullanılan bazı Ukrayna mühimmat ve insansız hava araçları HiSky uydu iletişim terminalleriyle donatıldı. Sistemin en dikkat çeken özelliğinin, Starlink ve Starshield'ın erişim kısıtlaması uyguladığı bölgelerde de kesintisiz bağlantı sağlayabilmesi olduğu aktarıldı.'Starlink'e kıyasla uzmanlık gerektiriyor'Gazeteye konuşan kaynaklar, İsrail yapımı sistemin sahada kullanımının Starlink kadar pratik olmadığını vurguladı. HiSky terminallerinin daha yüksek teknik uzmanlık gerektirdiğine dikkat çeken kaynaklar, operasyon anında uzman personelin bizzat sahada bulunma zorunluluğu nedeniyle sistemin rutin görevlerden ziyade kritik ve stratejik operasyonlarda tercih edildiğini belirtti.Haberde ayrıca Ukrayna ordusunun kullandığı birçok insansız hava aracının orijinalinde SpaceX altyapısına uyumlu olarak tasarlandığı hatırlatıldı. Dronların HiSky gibi alternatif uydu sistemlerine uyarlanabilmesi için doğrudan üretici fabrikalara gönderilerek modifikasyon yapılması gerektiği, bu durumun da geçiş süreçlerini karmaşıklaştırdığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/ukraynanin-kirim-koprusune-yonelik-teror-saldirisi-enerji-sektoru-ve-altyapida-ters-tepebilir-1110484713.html
ukrayna
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ukrayna, i̇srail, kırım köprüsü, starlink, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), wall street journal (wsj)
ukrayna, i̇srail, kırım köprüsü, starlink, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), wall street journal (wsj)
‘Ukrayna, Kırım Köprüsü saldırısında İsrail menşeli HiSky uydu terminallerini kullandı’
The Wall Street Journal (WSJ), Ukrayna ordusunun Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırılarda İsrail merkezli HiSky şirketine ait uydu iletişim terminallerini kullandığını aktardı. Sistemin, SpaceX'in Starlink kısıtlamalarının bulunduğu bölgelerde de aktif çalışabildiği belirtildi.
The Wall Street Journal'ın (WSJ) konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, saldırıda kullanılan bazı Ukrayna mühimmat ve insansız hava araçları HiSky uydu iletişim terminalleriyle donatıldı. Sistemin en dikkat çeken özelliğinin, Starlink ve Starshield'ın erişim kısıtlaması uyguladığı bölgelerde de kesintisiz bağlantı sağlayabilmesi olduğu aktarıldı.
'Starlink'e kıyasla uzmanlık gerektiriyor'
Gazeteye konuşan kaynaklar, İsrail yapımı sistemin sahada kullanımının Starlink kadar pratik olmadığını vurguladı. HiSky terminallerinin daha yüksek teknik uzmanlık gerektirdiğine dikkat çeken kaynaklar, operasyon anında uzman personelin bizzat sahada bulunma zorunluluğu nedeniyle sistemin rutin görevlerden ziyade kritik ve stratejik operasyonlarda tercih edildiğini belirtti.
Haberde ayrıca Ukrayna ordusunun kullandığı birçok insansız hava aracının orijinalinde SpaceX altyapısına uyumlu olarak tasarlandığı hatırlatıldı. Dronların HiSky gibi alternatif uydu sistemlerine uyarlanabilmesi için doğrudan üretici fabrikalara gönderilerek modifikasyon yapılması gerektiği, bu durumun da geçiş süreçlerini karmaşıklaştırdığı ifade edildi.