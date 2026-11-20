https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/ukraynanin-kirim-koprusune-yonelik-teror-saldirisi-enerji-sektoru-ve-altyapida-ters-tepebilir-1110484713.html

'Ukrayna’nın Kırım Köprüsü’ne yönelik terör saldırısı enerji sektörü ve altyapıda ters tepebilir'

'Ukrayna’nın Kırım Köprüsü’ne yönelik terör saldırısı enerji sektörü ve altyapıda ters tepebilir'

Sputnik Türkiye

Askeri-Siyasi Analiz Bürosu Başkanı Mikhailov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Şenzen'deki üçlü görüşmenin ardından yaptığı açıklamaları... 20.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-20T12:01+0300

2026-11-20T12:01+0300

2026-11-20T12:01+0300

kırım köprüsü

rusya

ukrayna

görüş

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Şenzen'de gerçekleştirilen üçlü görüşmenin ardından yaptığı açıklamalar, Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırıya Moskova'nın nasıl karşılık vereceği sorusunu gündeme taşıdı. Konuyu değerlendiren Askeri-Siyasi Analiz Bürosu Başkanı Alexander Mikhailov, verilecek karşılığın yalnızca Ukrayna altyapısına yönelik simetrik adımlarla sınırlı kalmayabileceğini savundu. Saldırıda İngiltere ve Fransa yapımı havadan fırlatılan silahların kullanıldığını iddia eden Mikhailov, gelişmelerin Ukrayna'nın enerji iletim hatları, ulaşım köprüleri ve diplomatik müzakere zemini üzerinde ağır sonuçlar doğurabileceğini belirtti.Mikhailov, "Yalnızca Kiev rejimine yönelik bir yanıtın yetersiz olacağına inanıyorum; çünkü hatırlatmak isterim ki saldırıda İngiltere ve Fransa'da üretilenler de dahil olmak üzere havadan fırlatılan silahlar kullanıldı" dedi.Mikhailov, devrede pek çok faktörün yanı sıra oldukça güçlü çeşitli jeopolitik güçlerin çıkarlarının da bulunabileceğine inanıyor.Uzman, ABD'nin bu tür olayların bir daha asla yaşanmamasını sağlamaya hazır olup olmadığını bilmenin kritik önem taşıdığını belirtti.Ukrayna'nın temel zayıf noktaları altyapı ve enerjiyi kapsıyor. Rusya, Dinyeper Nehri üzerindeki köprüleri vurabileceğini gösterdi; bunların yok edilmesi ülkeyi ikiye böler ve doğuya yapılan ikmali felç eder. Trafo merkezleri, şalt sahaları ve elektrik hatlarına yönelik saldırılar da Ukrayna'nın askeri-sanayi kompleksini tehdit ediyor. Uzman, kışa kadar Ukrayna'nın elektrik üretim kapasitesine sahip olabileceğini ancak bu elektriği iletecek bir yolunun kalmayabileceğini vurguladı.Uzmana göre Vladimir Zelenskiy, Kırım Köprüsü'nü vurarak görünüşe bakılırsa Ukrayna görüşmelerini rayından çıkarmaya çalıştı. Sonuç olarak Rusya'nın artık bir Karadeniz ateşkesini veya enerji ateşkesini değerlendirmemesini sağlamış oldu.Uzman, bunun Zelenskiy'nin siyasi konumunun zayıfladığı ve manevra alanının her geçen gün daraldığı anlamına geldiği sonucuna vardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/rusya-savunma-bakanligi-ukraynaya-duzenlenen-kapsamli-saldirinin-ayrintilarini-paylasti-1110484413.html

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