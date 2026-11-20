https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/ukraynanin-kirim-koprusune-yonelik-teror-saldirisi-enerji-sektoru-ve-altyapida-ters-tepebilir-1110484713.html
'Ukrayna’nın Kırım Köprüsü’ne yönelik terör saldırısı enerji sektörü ve altyapıda ters tepebilir'
'Ukrayna’nın Kırım Köprüsü’ne yönelik terör saldırısı enerji sektörü ve altyapıda ters tepebilir'
Sputnik Türkiye
Askeri-Siyasi Analiz Bürosu Başkanı Mikhailov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Şenzen'deki üçlü görüşmenin ardından yaptığı açıklamaları... 20.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-20T12:01+0300
2026-11-20T12:01+0300
2026-11-20T12:01+0300
kırım köprüsü
rusya
ukrayna
görüş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/1e/1076887141_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_8df42cccb0fb6ad9b7ea1eb5cacabe8f.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Şenzen'de gerçekleştirilen üçlü görüşmenin ardından yaptığı açıklamalar, Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırıya Moskova'nın nasıl karşılık vereceği sorusunu gündeme taşıdı. Konuyu değerlendiren Askeri-Siyasi Analiz Bürosu Başkanı Alexander Mikhailov, verilecek karşılığın yalnızca Ukrayna altyapısına yönelik simetrik adımlarla sınırlı kalmayabileceğini savundu. Saldırıda İngiltere ve Fransa yapımı havadan fırlatılan silahların kullanıldığını iddia eden Mikhailov, gelişmelerin Ukrayna'nın enerji iletim hatları, ulaşım köprüleri ve diplomatik müzakere zemini üzerinde ağır sonuçlar doğurabileceğini belirtti.Mikhailov, "Yalnızca Kiev rejimine yönelik bir yanıtın yetersiz olacağına inanıyorum; çünkü hatırlatmak isterim ki saldırıda İngiltere ve Fransa'da üretilenler de dahil olmak üzere havadan fırlatılan silahlar kullanıldı" dedi.Mikhailov, devrede pek çok faktörün yanı sıra oldukça güçlü çeşitli jeopolitik güçlerin çıkarlarının da bulunabileceğine inanıyor.Uzman, ABD'nin bu tür olayların bir daha asla yaşanmamasını sağlamaya hazır olup olmadığını bilmenin kritik önem taşıdığını belirtti.Ukrayna'nın temel zayıf noktaları altyapı ve enerjiyi kapsıyor. Rusya, Dinyeper Nehri üzerindeki köprüleri vurabileceğini gösterdi; bunların yok edilmesi ülkeyi ikiye böler ve doğuya yapılan ikmali felç eder. Trafo merkezleri, şalt sahaları ve elektrik hatlarına yönelik saldırılar da Ukrayna'nın askeri-sanayi kompleksini tehdit ediyor. Uzman, kışa kadar Ukrayna'nın elektrik üretim kapasitesine sahip olabileceğini ancak bu elektriği iletecek bir yolunun kalmayabileceğini vurguladı.Uzmana göre Vladimir Zelenskiy, Kırım Köprüsü'nü vurarak görünüşe bakılırsa Ukrayna görüşmelerini rayından çıkarmaya çalıştı. Sonuç olarak Rusya'nın artık bir Karadeniz ateşkesini veya enerji ateşkesini değerlendirmemesini sağlamış oldu.Uzman, bunun Zelenskiy'nin siyasi konumunun zayıfladığı ve manevra alanının her geçen gün daraldığı anlamına geldiği sonucuna vardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/rusya-savunma-bakanligi-ukraynaya-duzenlenen-kapsamli-saldirinin-ayrintilarini-paylasti-1110484413.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/1e/1076887141_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ef2c48ca2abd3b6ee3beeff2714b0cc1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kırım köprüsü, rusya, ukrayna
kırım köprüsü, rusya, ukrayna
'Ukrayna’nın Kırım Köprüsü’ne yönelik terör saldırısı enerji sektörü ve altyapıda ters tepebilir'
Özel
Askeri-Siyasi Analiz Bürosu Başkanı Mikhailov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Şenzen'deki üçlü görüşmenin ardından yaptığı açıklamaları değerlendirerek, Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırılara verilecek yanıtın çok yönlü olabileceğini; yalnızca Ukrayna altyapısına karşı simetrik saldırıları değil, başka önlemleri de içerebileceğini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Şenzen'de gerçekleştirilen üçlü görüşmenin ardından yaptığı açıklamalar, Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırıya Moskova'nın nasıl karşılık vereceği sorusunu gündeme taşıdı. Konuyu değerlendiren Askeri-Siyasi Analiz Bürosu Başkanı Alexander Mikhailov, verilecek karşılığın yalnızca Ukrayna altyapısına yönelik simetrik adımlarla sınırlı kalmayabileceğini savundu. Saldırıda İngiltere ve Fransa yapımı havadan fırlatılan silahların kullanıldığını iddia eden Mikhailov, gelişmelerin Ukrayna'nın enerji iletim hatları, ulaşım köprüleri ve diplomatik müzakere zemini üzerinde ağır sonuçlar doğurabileceğini belirtti.
Mikhailov, "Yalnızca Kiev rejimine yönelik bir yanıtın yetersiz olacağına inanıyorum; çünkü hatırlatmak isterim ki saldırıda İngiltere ve Fransa'da üretilenler de dahil olmak üzere havadan fırlatılan silahlar kullanıldı" dedi.
Mikhailov, devrede pek çok faktörün yanı sıra oldukça güçlü çeşitli jeopolitik güçlerin çıkarlarının da bulunabileceğine inanıyor.
"Avrupa'yı da unutmamalıyız; Rusya ile ABD arasında Ukrayna meselesine ilişkin barış müzakerelerinin çerçevesini baltalamak için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışan, Avrupalı liderlerle aynı çizgideki medya kuruluşlarını da."
Uzman, ABD'nin bu tür olayların bir daha asla yaşanmamasını sağlamaya hazır olup olmadığını bilmenin kritik önem taşıdığını belirtti.
Ukrayna'nın temel zayıf noktaları altyapı ve enerjiyi kapsıyor. Rusya, Dinyeper Nehri üzerindeki köprüleri vurabileceğini gösterdi; bunların yok edilmesi ülkeyi ikiye böler ve doğuya yapılan ikmali felç eder. Trafo merkezleri, şalt sahaları ve elektrik hatlarına yönelik saldırılar da Ukrayna'nın askeri-sanayi kompleksini tehdit ediyor. Uzman, kışa kadar Ukrayna'nın elektrik üretim kapasitesine sahip olabileceğini ancak bu elektriği iletecek bir yolunun kalmayabileceğini vurguladı.
Uzmana göre Vladimir Zelenskiy, Kırım Köprüsü'nü vurarak görünüşe bakılırsa Ukrayna görüşmelerini rayından çıkarmaya çalıştı. Sonuç olarak Rusya'nın artık bir Karadeniz ateşkesini veya enerji ateşkesini değerlendirmemesini sağlamış oldu.
"Zelenskiy, Şenzen'deki kritik görüşmelerden sadece bir gün önce Kırım Köprüsü'ne yönelik bir terör saldırısı gerçekleştirdi. Ve artık yalnızca Rusya değil, destekçileri de bıktı. ABD'de şimdiden onun değiştirilmesi yönünde açık çağrılar yapılıyor. Avrupa hâlâ metanetli görünmeye çalışıyor ama o da onun toksik hale geldiğini anlıyor."
Uzman, bunun Zelenskiy'nin siyasi konumunun zayıfladığı ve manevra alanının her geçen gün daraldığı anlamına geldiği sonucuna vardı.