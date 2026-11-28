https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/turistik-erzurum-kars-bolgesel-treni-sefere-basliyor-biletler-ne-zaman-satisa-cikiyor-1110658482.html

Turistik Erzurum-Kars Bölgesel Treni sefere başlıyor: Biletler ne zaman satışa çıkıyor?

Turistik Erzurum-Kars Bölgesel Treni sefere başlıyor: Biletler ne zaman satışa çıkıyor?

Sputnik Türkiye

Turistik Erzurum-Kars Bölgesel Treni için bilet satışları bugün başlıyor. 28.11.2026, Sputnik Türkiye

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Turistik Erzurum-Kars Bölgesel Treni seferleri 26 Aralık'ta başlıyor. Merakla beklenen bilet satışları bugün başlıyor. Seferler, 26 Aralık ile 6 Şubat 2027 tarihlerinde cumartesi günleri saat 13.25'te başlayacak. Kars'tan Erzurum'a 27 Aralık ile 7 Şubat 2027 tarihlerinde pazar günleri saat 09.30'da hareket edecek. Biletler bugün satıştaUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 26 Aralık'ta başlayacak Turistik Erzurum-Kars Bölgesel Treni seferlerine ilişkin, "Trenimizin yeni sezon biletlerini bugün yolcularımızın erişimine açıyoruz. Seferlerimiz 7 Şubat 2027'ye kadar devam edecek. Yolcularımıza Doğu Anadolu'nun kış manzaraları eşliğinde unutulmaz bir demir yolu yolculuğu sunacağız." bilgilerini paylaştı. Erzurum ve Kars arasında 14 sefer düzenlenecekUraloğlu, trenin yeni sezonda hafta sonları karşılıklı sefer yapacağına işaret ederek, "Erzurum-Kars ve Kars-Erzurum güzergahlarında 14 sefer gerçekleştirilecek. Erzurum'dan Kars'a seferlerimiz 26 Aralık ile 6 Şubat 2027 tarihlerinde cumartesi günleri saat 13.25'te başlayacak. Kars'tan Erzurum'a 27 Aralık ile 7 Şubat 2027 tarihlerinde pazar günleri saat 09.30'da hareket edeceğiz." ifadelerine yer verdi.Turistik Erzurum-Kars Bölgesel Treni biletleri nereden alınacak?Uraloğlu, yolcuların biletlerini TCDD Taşımacılık e-bilet sistemi üzerinden temin edebileceklerini belirtti.Trenle yolculara Doğu Anadolu'nun kış manzaralarını keşfetme imkanı sunmayı ve bölgenin turizm hareketliliğine katkı sağlamayı hedeflediklerini bildiren Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:"Turistik Erzurum-Kars Bölgesel Treni, seferlerine ilk kez 2023'te başladı. 2023'ten bu yana düzenlediğimiz seferlerde 14 bin 550 yolcumuzu ağırladık. Doğu Anadolu'nun doğal güzelliklerini demir yoluyla keşfetme imkanı sunduğumuz trenimizle yeni sezonda da yolcularımıza keyifli bir seyahat deneyimi yaşatacağız."

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