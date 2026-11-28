https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/spkden-553-milyon-liralik-idari-para-cezasi-1110653684.html
SPK'den 55.3 milyon liralık idari para cezası
SPK'den 55.3 milyon liralık idari para cezası
Sputnik Türkiye
SPK, 10 kişi ve şirkete toplam 55.3 milyon lira idari para cezası uygularken 116 kişi ve kuruluşa işlem yasağı getirdi. 28.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-28T01:23+0300
2026-11-28T01:23+0300
2026-11-28T01:24+0300
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sermaye piyasası kurulu (spk)
spk
borsa
borsa i̇stanbul
fon
fon soruşturması
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 3 gerçek kişi ve 7 şirkete toplam 55 milyon 345 bin 53 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.SPK'nin 27 Kasım tarihli bülteninde yer alan kararlara göre, 106 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulurken 107 gerçek kişi ile 9 tüzel kişiye işlem yasağı getirildi.Kurul ayrıca 49 kişinin lisansını iptal ederken bir bankanın sermaye piyasası faaliyetlerinin durdurulmasına karar verdi.Bültende, 2 şirketin toplam 293 milyon 625 bin liralık bedelsiz sermaye artırımı başvurusunun onaylandığı bildirildi.Üç şirketin toplam 12 milyar 400 milyon lira tutarındaki borçlanma tavanını içeren ihraç belgesi de Kurul tarafından onaylandı. Ayrıca bir aracı kurumun faaliyet izni başvurusu olumlu sonuçlandı.SPK, bir şirketin paylarına ilişkin pay satış bilgi formu ile 2 gayrimenkul yatırım fonunun katılma paylarına yönelik ihraç belgelerinin onaylanmasına da karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/fon-sorusturmasi-destek-holding-asye-kayyim-atandi-1110499745.html
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sermaye piyasası kurulu (spk), spk, borsa, borsa i̇stanbul, fon, fon soruşturması, banka
sermaye piyasası kurulu (spk), spk, borsa, borsa i̇stanbul, fon, fon soruşturması, banka
SPK'den 55.3 milyon liralık idari para cezası
01:23 28.11.2026 (güncellendi: 01:24 28.11.2026)
SPK, 10 kişi ve şirkete toplam 55.3 milyon lira idari para cezası uygularken 116 kişi ve kuruluşa işlem yasağı getirdi.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 3 gerçek kişi ve 7 şirkete toplam 55 milyon 345 bin 53 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.
SPK'nin 27 Kasım tarihli bülteninde yer alan kararlara göre, 106 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulurken 107 gerçek kişi ile 9 tüzel kişiye işlem yasağı getirildi.
Kurul ayrıca 49 kişinin lisansını iptal ederken bir bankanın sermaye piyasası faaliyetlerinin durdurulmasına karar verdi.
Bültende, 2 şirketin toplam 293 milyon 625 bin liralık bedelsiz sermaye artırımı başvurusunun onaylandığı bildirildi.
Üç şirketin toplam 12 milyar 400 milyon lira tutarındaki borçlanma tavanını içeren ihraç belgesi de Kurul tarafından onaylandı. Ayrıca bir aracı kurumun faaliyet izni başvurusu olumlu sonuçlandı.
SPK, bir şirketin paylarına ilişkin pay satış bilgi formu ile 2 gayrimenkul yatırım fonunun katılma paylarına yönelik ihraç belgelerinin onaylanmasına da karar verdi.