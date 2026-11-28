https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/spkden-553-milyon-liralik-idari-para-cezasi-1110653684.html

SPK'den 55.3 milyon liralık idari para cezası

SPK'den 55.3 milyon liralık idari para cezası

Sputnik Türkiye

SPK, 10 kişi ve şirkete toplam 55.3 milyon lira idari para cezası uygularken 116 kişi ve kuruluşa işlem yasağı getirdi. 28.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-28T01:23+0300

2026-11-28T01:23+0300

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sermaye piyasası kurulu (spk)

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 3 gerçek kişi ve 7 şirkete toplam 55 milyon 345 bin 53 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.SPK'nin 27 Kasım tarihli bülteninde yer alan kararlara göre, 106 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulurken 107 gerçek kişi ile 9 tüzel kişiye işlem yasağı getirildi.Kurul ayrıca 49 kişinin lisansını iptal ederken bir bankanın sermaye piyasası faaliyetlerinin durdurulmasına karar verdi.Bültende, 2 şirketin toplam 293 milyon 625 bin liralık bedelsiz sermaye artırımı başvurusunun onaylandığı bildirildi.Üç şirketin toplam 12 milyar 400 milyon lira tutarındaki borçlanma tavanını içeren ihraç belgesi de Kurul tarafından onaylandı. Ayrıca bir aracı kurumun faaliyet izni başvurusu olumlu sonuçlandı.SPK, bir şirketin paylarına ilişkin pay satış bilgi formu ile 2 gayrimenkul yatırım fonunun katılma paylarına yönelik ihraç belgelerinin onaylanmasına da karar verdi.

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