https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/fon-sorusturmasi-destek-holding-asye-kayyim-atandi-1110499745.html
Fon soruşturması: Destek Holding AŞ'ye kayyım atandı
Fon soruşturması: Destek Holding AŞ'ye kayyım atandı
Sputnik Türkiye
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Destek Holding AŞ'ye kayyım olarak atandı. Destek Holding AŞ'nin yönetim kurulu başkanı ve üyeleri belirlendi. 20.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-20T21:51+0300
2026-11-20T21:51+0300
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Destek Finans Faktoring AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımladığı açıklamada, İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 19 Kasım 2026 tarihli kararıyla TMSF'nin şirketin hakim ortağı Destek Holding AŞ'ye kayyım olarak atandığı belirtildi.Açıklamada ayrıca, TMSF Fon Kurulunun 20 Kasım 2026 tarihli kararıyla Destek Holding'in yönetim kurulunun oluşturulduğu ve başkan ile üye atamalarının gerçekleştirildiği bildirildi.Destek Holding'in sahibi kimdir?Destek Holding'in sahibi ve eski Yönetim Kurulu Başkanı Altunç Kumova, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen sermaye piyasası ve fon soruşturması kapsamında Eylül 2026'da tutuklanmıştı.Serdar Altınbaş yakalandıİçişleri Bakanlığı, "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından difüzyonla uluslararası seviyede aranan Serdar Altınbaş'ın Çekya'da yakalandığını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/fon-dosyasi-buyuyor-eski-bddk-ve-merkez-bankasi-baskani-sahap-kavciogluna-yurt-disi-cikis-yasagi-1110450482.html
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kap, tmsf, kayyım, atama, fon, fon soruşturması
kap, tmsf, kayyım, atama, fon, fon soruşturması
Fon soruşturması: Destek Holding AŞ'ye kayyım atandı
21:51 20.11.2026 (güncellendi: 22:30 20.11.2026)
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Destek Holding AŞ'ye kayyım olarak atandı. Destek Holding AŞ'nin yönetim kurulu başkanı ve üyeleri belirlendi.
Destek Finans Faktoring AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımladığı açıklamada, İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 19 Kasım 2026 tarihli kararıyla TMSF'nin şirketin hakim ortağı Destek Holding AŞ'ye kayyım olarak atandığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, TMSF Fon Kurulunun 20 Kasım 2026 tarihli kararıyla Destek Holding'in yönetim kurulunun oluşturulduğu ve başkan ile üye atamalarının gerçekleştirildiği bildirildi.
Destek Holding'in sahibi kimdir?
Destek Holding'in sahibi ve eski Yönetim Kurulu Başkanı Altunç Kumova, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen sermaye piyasası ve fon soruşturması kapsamında Eylül 2026'da tutuklanmıştı.
Serdar Altınbaş yakalandı
İçişleri Bakanlığı, "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından difüzyonla uluslararası seviyede aranan Serdar Altınbaş'ın Çekya'da yakalandığını bildirdi.