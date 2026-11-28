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Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Verşinin: Rusya ve Türkiye yeni iş birliği alanlarına ilgi duyuyor
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Verşinin: Rusya ve Türkiye yeni iş birliği alanlarına ilgi duyuyor
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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Verşinin yaptığı açıklamada, hükümetlerarası komisyon toplantısının Moskova ve Ankara'nın yeni iş birliği alanlarıyla... 28.11.2026, Sputnik Türkiye
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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin, Türk-Rus Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyonun 20. Dönem Toplantısı'nın Rus ve Türk taraflarının başkanları arasındaki görüşmeler sırasında duyduğu her şeyin 'iyimserlik aşıladığını' belirtti.Verşinin konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Verşinin bu anlamda, kimya sanayisinin ham maddelerinden biri olan maleik anhidrit üretimine yönelik Rus-Türk fabrikasının cuma günü düzenlenen açılış töreninin, 'çok şey yapabileceğimizin son derece ikna edici bir göstergesi' olduğunu ifade etti.Türk-Rus İş Forumu cumartesi günü İstanbul'da, Türk-Rus Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyonunun 20. toplantısıyla eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/iran-abdnin-olasi-kara-harekatina-hazir-oldugunu-acikladi-planlarimiz-hazir-1110664758.html
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türkiye, rusya, moskova, ankara, rusya-türkiye hükümetlerarası komisyonu, sergey verşinin
türkiye, rusya, moskova, ankara, rusya-türkiye hükümetlerarası komisyonu, sergey verşinin
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Verşinin: Rusya ve Türkiye yeni iş birliği alanlarına ilgi duyuyor
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Verşinin yaptığı açıklamada, hükümetlerarası komisyon toplantısının Moskova ve Ankara'nın yeni iş birliği alanlarıyla ilgilendiğini ortaya koyduğunu söyledi.
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin, Türk-Rus Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyonun 20. Dönem Toplantısı'nın Rus ve Türk taraflarının başkanları arasındaki görüşmeler sırasında duyduğu her şeyin 'iyimserlik aşıladığını' belirtti.
Verşinin konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
Doğal olarak, görüşme oldukça somut konulara odaklandı. Karşı karşıya olduğumuz zorluklar da ele alındı. Bu zorluklar malum: jeopolitik durum, Karadeniz'deki durum ve lojistik alanındaki durum. Ancak ben en önemli şeyi gördüm: Her iki tarafın da bugüne kadar yapılanları pekiştirmeye, daha ileriye gitmeye ve yeni iş birliği alanları keşfetmeye ilgi duyuyor.
Verşinin bu anlamda, kimya sanayisinin ham maddelerinden biri olan maleik anhidrit üretimine yönelik Rus-Türk fabrikasının cuma günü düzenlenen açılış töreninin, 'çok şey yapabileceğimizin son derece ikna edici bir göstergesi' olduğunu ifade etti.
Türk-Rus İş Forumu cumartesi günü İstanbul'da, Türk-Rus Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyonunun 20. toplantısıyla eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.