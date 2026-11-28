Doğal olarak, görüşme oldukça somut konulara odaklandı. Karşı karşıya olduğumuz zorluklar da ele alındı. Bu zorluklar malum: jeopolitik durum, Karadeniz'deki durum ve lojistik alanındaki durum. Ancak ben en önemli şeyi gördüm: Her iki tarafın da bugüne kadar yapılanları pekiştirmeye, daha ileriye gitmeye ve yeni iş birliği alanları keşfetmeye ilgi duyuyor.