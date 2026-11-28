https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusu-son-24-saatte-1100den-fazla-asker-kaybetti-1110658785.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu son 24 saatte 1100'den fazla asker kaybetti
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu son 24 saatte 1100'den fazla asker kaybetti
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde, Ukrayna ordusunun 1100'den fazla asker ve 16 zırhlı muharebe aracı... 28.11.2026, Sputnik Türkiye
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rus silahlı kuvvetleri
himars
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekatın gidişatına dair 28 Kasım 2026 tarihli günlük raporunu yayımladı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin cephe hattındaki operasyonları devam ederken, Ukrayna ordusu son bir günde 1100'den fazla askerini ve 16 zırhlı muharebe aracını kaybetti.Rus ordusuna bağlı birliklerin operasyonel-taktik havacılık unsurları, taarruz İHA, füze birlikleri ve topçu atışlarıyla Ukrayna ordusunun kullanımındaki enerji ve yakıt altyapı tesislerini hedef aldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca İHA montaj, depolama ve fırlatma noktaları ile askeri havaalanlarının vurulduğu, 156 farklı bölgede Ukrayna silahlı oluşumları ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma merkezlerinin imha edildiği kaydedildi.Rus hava savunma sistemlerinin faaliyetlerine de yer verilen raporda, son 24 saat içinde 5 güdümlü uçak bombası, ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sistemine ait bir roket ve uçak tipi 1601 İHA’nın hava savunma unsurlarınca vurularak düşürüldüğü ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/ukraynanin-limanlari-devre-disi-uc-ayda-3-milyar-dolar-kadar-kaybetti-1110655998.html
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rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, himars, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, himars, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), özel askeri harekat
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu son 24 saatte 1100'den fazla asker kaybetti
12:39 28.11.2026 (güncellendi: 12:49 28.11.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı, devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde, Ukrayna ordusunun 1100'den fazla asker ve 16 zırhlı muharebe aracı kaybettiğini, Rus hava savunma sisteminin de 1601 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekatın gidişatına dair 28 Kasım 2026 tarihli günlük raporunu yayımladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin cephe hattındaki operasyonları devam ederken, Ukrayna ordusu son bir günde 1100'den fazla askerini ve 16 zırhlı muharebe aracını kaybetti.
Rus ordusuna bağlı birliklerin operasyonel-taktik havacılık unsurları, taarruz İHA, füze birlikleri ve topçu atışlarıyla Ukrayna ordusunun kullanımındaki enerji ve yakıt altyapı tesislerini hedef aldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca İHA montaj, depolama ve fırlatma noktaları ile askeri havaalanlarının vurulduğu, 156 farklı bölgede Ukrayna silahlı oluşumları ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma merkezlerinin imha edildiği kaydedildi.
Rus hava savunma sistemlerinin faaliyetlerine de yer verilen raporda, son 24 saat içinde 5 güdümlü uçak bombası, ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sistemine ait bir roket ve uçak tipi 1601 İHA’nın hava savunma unsurlarınca vurularak düşürüldüğü ifade edildi.