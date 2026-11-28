https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusu-son-24-saatte-1100den-fazla-asker-kaybetti-1110658785.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu son 24 saatte 1100'den fazla asker kaybetti

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu son 24 saatte 1100'den fazla asker kaybetti

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde, Ukrayna ordusunun 1100'den fazla asker ve 16 zırhlı muharebe aracı... 28.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-28T12:39+0300

2026-11-28T12:39+0300

2026-11-28T12:49+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

donbass

rusya savunma bakanlığı

rus silahlı kuvvetleri

himars

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

özel askeri harekat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/08/1092453770_0:0:2974:1674_1920x0_80_0_0_11f2115e0cc221e65bd2012d7b73df0c.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekatın gidişatına dair 28 Kasım 2026 tarihli günlük raporunu yayımladı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin cephe hattındaki operasyonları devam ederken, Ukrayna ordusu son bir günde 1100'den fazla askerini ve 16 zırhlı muharebe aracını kaybetti.Rus ordusuna bağlı birliklerin operasyonel-taktik havacılık unsurları, taarruz İHA, füze birlikleri ve topçu atışlarıyla Ukrayna ordusunun kullanımındaki enerji ve yakıt altyapı tesislerini hedef aldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca İHA montaj, depolama ve fırlatma noktaları ile askeri havaalanlarının vurulduğu, 156 farklı bölgede Ukrayna silahlı oluşumları ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma merkezlerinin imha edildiği kaydedildi.Rus hava savunma sistemlerinin faaliyetlerine de yer verilen raporda, son 24 saat içinde 5 güdümlü uçak bombası, ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sistemine ait bir roket ve uçak tipi 1601 İHA’nın hava savunma unsurlarınca vurularak düşürüldüğü ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/ukraynanin-limanlari-devre-disi-uc-ayda-3-milyar-dolar-kadar-kaybetti-1110655998.html

rusya

ukrayna

donbass

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, himars, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), özel askeri harekat