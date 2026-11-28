https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/rusya-savunma-bakanligi-karadenizde-askeri-kargo-tasiyan-kuru-yuk-gemisi-ve-kievdeki-enerji-1110663685.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Karadeniz'de askeri kargo taşıyan kuru yük gemisi ve Kiev'deki enerji tesisleri vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Karadeniz'de askeri kargo taşıyan kuru yük gemisi ve Kiev'deki enerji tesisleri vuruldu
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Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Odessa'nın doğusunda Ukrayna'ya askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisi ile Kiev ve çevresinde savunma sanayisini... 28.11.2026, Sputnik Türkiye
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Karadeniz sularında Odessa'nın doğusunda seyir halinde olan ve Ukrayna'ya askeri amaçlı sevkiyat yaptığı tespit edilen bir kuru yük gemisinin tam isabetle vurulduğu kaydedildi.Açıklamada, "Gerçekleştirilen saldırılar sonucunda Karadeniz'in Odessa'nın doğusundaki sularında Ukrayna'ya askeri kargo taşıyan 'kuru yük gemisi' tipi bir deniz aracı vuruldu" ifadelerine yer verildi.Kiev ve çevresinde enerji tesisleri hedef alındıRus ordusunun eş zamanlı olarak Ukrayna askeri-sanayi kompleksinin işleyişini sağlayan enerji altyapısını da hedef aldığı belirtilen açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:Bakanlık, gün içinde düzenlenen hava operasyonlarının doğrudan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin lojistik kabiliyetini ve askeri üretime destek sağlayan enerji omurgasını zayıflatmaya yönelik olduğunu vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusu-son-24-saatte-1100den-fazla-asker-kaybetti-1110658785.html
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rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, karadeniz, ukrayna, kiev, ukrayna silahlı kuvvetleri
rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, karadeniz, ukrayna, kiev, ukrayna silahlı kuvvetleri
Rusya Savunma Bakanlığı: Karadeniz'de askeri kargo taşıyan kuru yük gemisi ve Kiev'deki enerji tesisleri vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Odessa'nın doğusunda Ukrayna'ya askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisi ile Kiev ve çevresinde savunma sanayisini besleyen kritik enerji tesislerinin İHA saldırılarıyla vurulduğunu duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Karadeniz sularında Odessa'nın doğusunda seyir halinde olan ve Ukrayna'ya askeri amaçlı sevkiyat yaptığı tespit edilen bir kuru yük gemisinin tam isabetle vurulduğu kaydedildi.
Açıklamada, "Gerçekleştirilen saldırılar sonucunda Karadeniz'in Odessa'nın doğusundaki sularında Ukrayna'ya askeri kargo taşıyan 'kuru yük gemisi' tipi bir deniz aracı vuruldu" ifadelerine yer verildi.
Kiev ve çevresinde enerji tesisleri hedef alındı
Rus ordusunun eş zamanlı olarak Ukrayna askeri-sanayi kompleksinin işleyişini sağlayan enerji altyapısını da hedef aldığı belirtilen açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:
Saldırılar neticesinde Kiev kentinde bulunan 330 kV'lik 'Nivki' elektrik trafo merkezi ile Kiev bölgesinde yer alan ve Ukrayna savunma sanayisi işletmelerine enerji sağlayan 'Belotserkovskaya' termik santrali vuruldu.
Bakanlık, gün içinde düzenlenen hava operasyonlarının doğrudan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin lojistik kabiliyetini ve askeri üretime destek sağlayan enerji omurgasını zayıflatmaya yönelik olduğunu vurguladı.