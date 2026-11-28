https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/rusya-savunma-bakanligi-karadenizde-askeri-kargo-tasiyan-kuru-yuk-gemisi-ve-kievdeki-enerji-1110663685.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Karadeniz'de askeri kargo taşıyan kuru yük gemisi ve Kiev'deki enerji tesisleri vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Karadeniz'de askeri kargo taşıyan kuru yük gemisi ve Kiev'deki enerji tesisleri vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Odessa'nın doğusunda Ukrayna'ya askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisi ile Kiev ve çevresinde savunma sanayisini... 28.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-28T18:12+0300

2026-11-28T18:12+0300

2026-11-28T18:12+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Karadeniz sularında Odessa'nın doğusunda seyir halinde olan ve Ukrayna'ya askeri amaçlı sevkiyat yaptığı tespit edilen bir kuru yük gemisinin tam isabetle vurulduğu kaydedildi.Açıklamada, "Gerçekleştirilen saldırılar sonucunda Karadeniz'in Odessa'nın doğusundaki sularında Ukrayna'ya askeri kargo taşıyan 'kuru yük gemisi' tipi bir deniz aracı vuruldu" ifadelerine yer verildi.Kiev ve çevresinde enerji tesisleri hedef alındıRus ordusunun eş zamanlı olarak Ukrayna askeri-sanayi kompleksinin işleyişini sağlayan enerji altyapısını da hedef aldığı belirtilen açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:Bakanlık, gün içinde düzenlenen hava operasyonlarının doğrudan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin lojistik kabiliyetini ve askeri üretime destek sağlayan enerji omurgasını zayıflatmaya yönelik olduğunu vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusu-son-24-saatte-1100den-fazla-asker-kaybetti-1110658785.html

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