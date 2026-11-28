https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/fransada-cumhurbaskani-adayi-melenchondan-almanyaya-cagri-rusyaya-karsi-tonu-yumusatin-1110653367.html

Fransa'da cumhurbaşkanı adayı Melenchon'dan Almanya'ya çağrı: Rusya'ya karşı tonu yumuşatın

Fransa'da cumhurbaşkanı adayı Melenchon'dan Almanya'ya çağrı: Rusya'ya karşı tonu yumuşatın

Sputnik Türkiye

Fransa'da sol eğilimli Boyun Eğmeyen Fransa Partisi’nin kurucusu ve cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon, Ukrayna'ya ilişkin müzakere çabaları sürerken... 28.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-28T00:27+0300

2026-11-28T00:27+0300

2026-11-28T00:27+0300

dünya

jean-luc melenchon

fransa

almanya

avrupa birliği

ukrayna krizi

avrupa

lci

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/1c/1110652751_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_3f8090d4d8583f5f62bfc70dd390fbd0.jpg

Fransa'da sol hareketin önde gelen isimlerinden, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi’nin kurucusu ve cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon, LCI televizyonuna yaptığı açıklamada Almanya yönetimine çağrıda bulundu.Ukrayna krizinin çözümüne yönelik diplomatik temasların önemine işaret eden Melenchon, Almanya'nın Moskova'ya yönelik tutumunu eleştirerek, "Almanlara tonu düşürmeleri gerektiğini söylemek isterim; çünkü gerilimi tırmandırmak hiçbir sonuç vermez. Özellikle de bu tür adımlar mevcut müzakere süreçleriyle bağlantılıyken" ifadelerini kullandı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, daha önce yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nden gelen beyanların, Avrupalı aktörlerin Ukrayna krizinin çözümüne yönelik barış sürecine şu aşamada somut bir katkı sağlamaktan uzak olduğunu gösterdiğini belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/cekya-basbakani-babis-ab-zirvesinde-tansiyon-yukseldi-uzlasma-cikmadi-1110645672.html

fransa

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

jean-luc melenchon, fransa, almanya, avrupa birliği, ukrayna krizi, avrupa, lci