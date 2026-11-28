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Fransa'da cumhurbaşkanı adayı Melenchon'dan Almanya'ya çağrı: Rusya'ya karşı tonu yumuşatın
Fransa'da cumhurbaşkanı adayı Melenchon'dan Almanya'ya çağrı: Rusya'ya karşı tonu yumuşatın
Sputnik Türkiye
Fransa'da sol eğilimli Boyun Eğmeyen Fransa Partisi’nin kurucusu ve cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon, Ukrayna'ya ilişkin müzakere çabaları sürerken... 28.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-28T00:27+0300
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Fransa'da sol hareketin önde gelen isimlerinden, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi’nin kurucusu ve cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon, LCI televizyonuna yaptığı açıklamada Almanya yönetimine çağrıda bulundu.Ukrayna krizinin çözümüne yönelik diplomatik temasların önemine işaret eden Melenchon, Almanya'nın Moskova'ya yönelik tutumunu eleştirerek, "Almanlara tonu düşürmeleri gerektiğini söylemek isterim; çünkü gerilimi tırmandırmak hiçbir sonuç vermez. Özellikle de bu tür adımlar mevcut müzakere süreçleriyle bağlantılıyken" ifadelerini kullandı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, daha önce yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nden gelen beyanların, Avrupalı aktörlerin Ukrayna krizinin çözümüne yönelik barış sürecine şu aşamada somut bir katkı sağlamaktan uzak olduğunu gösterdiğini belirtmişti.
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jean-luc melenchon, fransa, almanya, avrupa birliği, ukrayna krizi, avrupa, lci
Fransa'da cumhurbaşkanı adayı Melenchon'dan Almanya'ya çağrı: Rusya'ya karşı tonu yumuşatın
Fransa'da sol eğilimli Boyun Eğmeyen Fransa Partisi’nin kurucusu ve cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon, Ukrayna'ya ilişkin müzakere çabaları sürerken Almanya yönetiminin Rusya'ya karşı kullandığı söylemi yumuşatması gerektiğini belirtti.
Fransa'da sol hareketin önde gelen isimlerinden, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi’nin kurucusu ve cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon, LCI televizyonuna yaptığı açıklamada Almanya yönetimine çağrıda bulundu.
Ukrayna krizinin çözümüne yönelik diplomatik temasların önemine işaret eden Melenchon, Almanya'nın Moskova'ya yönelik tutumunu eleştirerek, "Almanlara tonu düşürmeleri gerektiğini söylemek isterim; çünkü gerilimi tırmandırmak hiçbir sonuç vermez. Özellikle de bu tür adımlar mevcut müzakere süreçleriyle bağlantılıyken" ifadelerini kullandı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, daha önce yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nden gelen beyanların, Avrupalı aktörlerin Ukrayna krizinin çözümüne yönelik barış sürecine şu aşamada somut bir katkı sağlamaktan uzak olduğunu gösterdiğini belirtmişti.