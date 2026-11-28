https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/polyanskiy-rusya-agit-bakanlar-konseyinde-ukrayna-krizinin-temel-nedenlerini-gundeme-getirecek-1110663985.html

Polyanskiy: Rusya, AGİT Bakanlar Konseyi’nde Ukrayna krizinin temel nedenlerini gündeme getirecek

Polyanskiy: Rusya, AGİT Bakanlar Konseyi’nde Ukrayna krizinin temel nedenlerini gündeme getirecek

Sputnik Türkiye

Rusya’nın AGİT Daimi Temsilcisi Dmitriy Polyanskiy, 3-4 Aralık tarihlerinde İsviçre’nin Lugano kentinde düzenlenecek AGİT Dışişleri Bakanları Konseyi... 28.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-28T19:06+0300

2026-11-28T19:06+0300

2026-11-28T19:06+0300

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Rusya’nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Dmitriy Polyanskiy, Sputnik’e yaptığı açıklamada, teşkilata üye ülkelerin dışişleri bakanlarının her yıl bir araya geldiği AGİT Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 3-4 Aralık’ta İsviçre’nin Lugano kentinde gerçekleştirilecek toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Rusya’nın toplantıda hangi başlıklarla yer alacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Polyanskiy, şunları ifade etti: Moskova’nın toplantıya ciddi bir tutumla hazırlandığını belirten Polyanskiy, diğer katılımcılara sunmayı planladıkları bazı çalışmaların da bulunduğunu ancak bunların içeriğini şimdilik açıklamak istemediğini söyledi.Avrupalı katılımcıların benzer bir yaklaşım sergileyeceğinden şüphe duyduğunu dile getiren Rus diplomat, Batılı ülkelerin tavrına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:Polyanskiy, bu tablo nedeniyle Lugano’daki toplantıdan ciddi uzlaşma belgeleri ve somut sonuçlar beklenmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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avrupa güvenlik ve i̇şbirliği teşkilatı (agi̇t), rusya, i̇sviçre, ukrayna, lugano , dmitriy polyanskiy, nato, agi̇t