https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/polyanskiy-rusya-agit-bakanlar-konseyinde-ukrayna-krizinin-temel-nedenlerini-gundeme-getirecek-1110663985.html
Polyanskiy: Rusya, AGİT Bakanlar Konseyi’nde Ukrayna krizinin temel nedenlerini gündeme getirecek
Polyanskiy: Rusya, AGİT Bakanlar Konseyi’nde Ukrayna krizinin temel nedenlerini gündeme getirecek
Sputnik Türkiye
Rusya’nın AGİT Daimi Temsilcisi Dmitriy Polyanskiy, 3-4 Aralık tarihlerinde İsviçre’nin Lugano kentinde düzenlenecek AGİT Dışişleri Bakanları Konseyi... 28.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-28T19:06+0300
2026-11-28T19:06+0300
2026-11-28T19:06+0300
dünya
avrupa güvenlik ve i̇şbirliği teşkilatı (agi̇t)
rusya
i̇sviçre
ukrayna
lugano
dmitriy polyanskiy
nato
agi̇t
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/01/1095829400_0:51:2912:1689_1920x0_80_0_0_cdf852dac9c80d451f8138c9f6a9f99f.jpg
Rusya’nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Dmitriy Polyanskiy, Sputnik’e yaptığı açıklamada, teşkilata üye ülkelerin dışişleri bakanlarının her yıl bir araya geldiği AGİT Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 3-4 Aralık’ta İsviçre’nin Lugano kentinde gerçekleştirilecek toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Rusya’nın toplantıda hangi başlıklarla yer alacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Polyanskiy, şunları ifade etti: Moskova’nın toplantıya ciddi bir tutumla hazırlandığını belirten Polyanskiy, diğer katılımcılara sunmayı planladıkları bazı çalışmaların da bulunduğunu ancak bunların içeriğini şimdilik açıklamak istemediğini söyledi.Avrupalı katılımcıların benzer bir yaklaşım sergileyeceğinden şüphe duyduğunu dile getiren Rus diplomat, Batılı ülkelerin tavrına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:Polyanskiy, bu tablo nedeniyle Lugano’daki toplantıdan ciddi uzlaşma belgeleri ve somut sonuçlar beklenmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/ingiliz-general-carter-rusyaya-karsi-baltik-ulkeleri-askeri-kirpiye-donusturulmeli-1110652040.html
rusya
i̇sviçre
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/01/1095829400_48:0:2779:2048_1920x0_80_0_0_cccdb157e467e825e5c84cbe7b46801a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa güvenlik ve i̇şbirliği teşkilatı (agi̇t), rusya, i̇sviçre, ukrayna, lugano , dmitriy polyanskiy, nato, agi̇t
avrupa güvenlik ve i̇şbirliği teşkilatı (agi̇t), rusya, i̇sviçre, ukrayna, lugano , dmitriy polyanskiy, nato, agi̇t
Polyanskiy: Rusya, AGİT Bakanlar Konseyi’nde Ukrayna krizinin temel nedenlerini gündeme getirecek
Rusya’nın AGİT Daimi Temsilcisi Dmitriy Polyanskiy, 3-4 Aralık tarihlerinde İsviçre’nin Lugano kentinde düzenlenecek AGİT Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında Moskova’nın Ukrayna krizinin temel nedenlerine ilişkin ilkeli değerlendirmelerini sunacağını belirtti.
Rusya’nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Dmitriy Polyanskiy, Sputnik’e yaptığı açıklamada, teşkilata üye ülkelerin dışişleri bakanlarının her yıl bir araya geldiği AGİT Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 3-4 Aralık’ta İsviçre’nin Lugano kentinde gerçekleştirilecek toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Rusya’nın toplantıda hangi başlıklarla yer alacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Polyanskiy, şunları ifade etti:
Ukrayna krizine ve bu krizin temel nedenlerine ilişkin ilkeli değerlendirmelerimizi öne çıkarmaya devam etme niyetindeyiz.
Moskova’nın toplantıya ciddi bir tutumla hazırlandığını belirten Polyanskiy, diğer katılımcılara sunmayı planladıkları bazı çalışmaların da bulunduğunu ancak bunların içeriğini şimdilik açıklamak istemediğini söyledi.
Avrupalı katılımcıların benzer bir yaklaşım sergileyeceğinden şüphe duyduğunu dile getiren Rus diplomat, Batılı ülkelerin tavrına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:
Lugano'da bir dizi Batılı ülke tarafından toksik bir atmosfer ve Rusofobik açıklamalarla karşılaşma ihtimalimiz yüksek. Herhangi bir girişimimizin desteklenme olasılığı konusunda da bir yanılsamamız yok. Bazı AB ve NATO devletleri için bir girişimin Rusya'dan gelmesi, özüne dahi bakmadan onu desteklememek için başlı başına yeterli.
Polyanskiy, bu tablo nedeniyle Lugano’daki toplantıdan ciddi uzlaşma belgeleri ve somut sonuçlar beklenmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.