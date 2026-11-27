https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/ingiliz-general-carter-rusyaya-karsi-baltik-ulkeleri-askeri-kirpiye-donusturulmeli-1110652040.html
İngiliz General Carter: Rusya’ya karşı Baltık ülkeleri ‘askeri kirpiye’ dönüştürülmeli
İngiliz General Carter: Rusya’ya karşı Baltık ülkeleri ‘askeri kirpiye’ dönüştürülmeli
Sputnik Türkiye
Eski İngiltere Genelkurmay Başkanı General Nick Carter, Rusya tehdidi iddiasına karşı Baltık ülkelerinin saldırılması imkansız birer ‘askeri kirpiye’... 27.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-27T22:46+0300
2026-11-27T22:46+0300
2026-11-27T22:46+0300
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Eski İngiltere Genelkurmay Başkanı General Nick Carter, The Telegraph gazetesi için kaleme aldığı makalede, Rusya’dan kaynaklandığını öne sürdüğü tehditler karşısında Baltık ülkelerinin saldırı açısından son derece tehlikeli ve caydırıcı bir yapıya kavuşturulması gerektiğini ifade etti.‘Saldırması çok tehlikeli bir yapı kurulmalı’Savunma stratejisine dair önerilerini paylaşan Carter, makalesinde şu değerlendirmeye yer verdi:Carter’ın tanımlamasına göre söz konusu ‘askeri kirpi’ modeli; sığınaklar, tanksavar engelleri ve tahkim edilmiş mevzilerden oluşan fiziki savunma hattının, kesintisiz elektronik gözetleme ve hassas vuruş kabiliyetleriyle entegre edildiği çok katmanlı bir savunma sistemini öngörüyor.İngiliz general, bu savunma konseptinin yalnızca Baltık bölgesiyle sınırlı kalmayıp daha geniş bir coğrafyaya yayılması gerektiğinin altını çizerek, "Biz tereddüt ettikçe Rusya izliyor. O harekete geçmeye karar vermeden önce biz kirpiye dönüşmeliyiz" ifadelerini kullandı.İngiltere’de eski askerlere ‘göreve hazır olun’ çağrısıDaha önce The Telegraph gazetesinde yer alan bir başka haberde, İngiltere Savunma Bakanlığı’nın ordudan yeni ayrılmış yedek statüsündeki eski askerlere mektup göndererek olası bir savaşa hazırlıklı olmalarını ve askeri tatbikatlara katılmalarını tavsiye ettiği aktarılmıştı. Üç kuvvet komutanlığına gönderilen çağrı mektuplarında personelden iletişim bilgilerini güncellemeleri, mevcut meslekleri ve uzmanlık becerileri hakkında bilgi vermeleri istenmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce Moskova’nın NATO ülkelerine saldırma niyetinin bulunmadığını defalarca vurgulamıştı. Rus lider, Batılı siyasetçilerin iç politikadaki sorunları örtbas etmek ve kamuoyunun dikkatini dağıtmak amacıyla hayali bir "Rus tehdidi" algısı üzerinden halkı korkutmaya çalıştığını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/kremlinden-batiya-mesaj-ukraynaya-yabanci-askerlerin-konuslandirilmasi-kesinlikle-kabul-edilemez-1110580191.html
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İngiliz General Carter: Rusya’ya karşı Baltık ülkeleri ‘askeri kirpiye’ dönüştürülmeli
Eski İngiltere Genelkurmay Başkanı General Nick Carter, Rusya tehdidi iddiasına karşı Baltık ülkelerinin saldırılması imkansız birer ‘askeri kirpiye’ dönüştürülmesi gerektiğini belirtti.
Eski İngiltere Genelkurmay Başkanı General Nick Carter, The Telegraph gazetesi için kaleme aldığı makalede, Rusya’dan kaynaklandığını öne sürdüğü tehditler karşısında Baltık ülkelerinin saldırı açısından son derece tehlikeli ve caydırıcı bir yapıya kavuşturulması gerektiğini ifade etti.
‘Saldırması çok tehlikeli bir yapı kurulmalı’
Savunma stratejisine dair önerilerini paylaşan Carter, makalesinde şu değerlendirmeye yer verdi:
Çözüm; Baltık ülkelerini aşılması zor, saldırılması son derece tehlikeli ve telafisi güç zararlar verme kapasitesine sahip birer askeri kirpiye dönüştürmektir.
Carter’ın tanımlamasına göre söz konusu ‘askeri kirpi’ modeli; sığınaklar, tanksavar engelleri ve tahkim edilmiş mevzilerden oluşan fiziki savunma hattının, kesintisiz elektronik gözetleme ve hassas vuruş kabiliyetleriyle entegre edildiği çok katmanlı bir savunma sistemini öngörüyor.
İngiliz general, bu savunma konseptinin yalnızca Baltık bölgesiyle sınırlı kalmayıp daha geniş bir coğrafyaya yayılması gerektiğinin altını çizerek, "Biz tereddüt ettikçe Rusya izliyor. O harekete geçmeye karar vermeden önce biz kirpiye dönüşmeliyiz" ifadelerini kullandı.
İngiltere’de eski askerlere ‘göreve hazır olun’ çağrısı
Daha önce The Telegraph gazetesinde yer alan bir başka haberde, İngiltere Savunma Bakanlığı’nın ordudan yeni ayrılmış yedek statüsündeki eski askerlere mektup göndererek olası bir savaşa hazırlıklı olmalarını ve askeri tatbikatlara katılmalarını tavsiye ettiği aktarılmıştı. Üç kuvvet komutanlığına gönderilen çağrı mektuplarında personelden iletişim bilgilerini güncellemeleri, mevcut meslekleri ve uzmanlık becerileri hakkında bilgi vermeleri istenmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce Moskova’nın NATO ülkelerine saldırma niyetinin bulunmadığını defalarca vurgulamıştı. Rus lider, Batılı siyasetçilerin iç politikadaki sorunları örtbas etmek ve kamuoyunun dikkatini dağıtmak amacıyla hayali bir "Rus tehdidi" algısı üzerinden halkı korkutmaya çalıştığını ifade etmişti.