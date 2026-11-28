https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/cumhurbaskani-erdogan-yunanistan-cumhurbaskani-tasulas-ile-gorustu-1110663499.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Tasulas ile görüştü: 'Ege istikrar ve refah havzası olmalı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Tasulas ile görüştü: 'Ege istikrar ve refah havzası olmalı'

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Yunanistan Cumhurbaşkanı Tasulas ile bir araya geldi. 28.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-28T18:06+0300

2026-11-28T18:06+0300

2026-11-28T18:49+0300

poli̇ti̇ka

türkiye

fener rum patriği bartholomeos

i̇stanbul

recep tayyip erdoğan

konstantinos tasulas

hakan fidan

burhanettin duran

akif çağatay kılıç

heybeliada

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/1c/1110663085_0:150:3109:1899_1920x0_80_0_0_18877445b52a978ba025e2484e7fb5f8.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmi törenle karşıladı.Ofis girişinde tokalaşan Erdoğan ve Tasulas, daha sonra baş başa görüşmeye geçti.Görüşme basına kapalı gerçekleşti.Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 35 dakika süren görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.Yunanistan Cumhurbaşkanı Tasulas ve beraberindekiler, görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nden ayrıldı.'Ege ve Doğu Akdeniz birer istikrar ve refah havzası olmalı'İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye-Yunanistan ikili ilişkileri ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin her alanda ciddi potansiyel taşıdığını ve olumlu gündemleri ilerletmek için gayret gösterdiklerini belirtti.İki ülkenin ortak mirası olan azınlıklar meselesine öncelikle insani temelde yaklaşılmasının önemini vurgulayan Erdoğan, Türkiye’nin bu konudaki olumlu adımlarının Yunanistan’da da karşılık bulmasını arzu ettiklerini ve bu yaklaşımın ikili ilişkilerin olumlu seyrine katkı sağlayacağını kaydetti.Erdoğan ayrıca Türkiye’nin Ege’yi bir barış denizi haline getirme konusunda herhangi bir tereddüdünün bulunmadığını, Ege ve Doğu Akdeniz’in birer istikrar ve refah havzası olması gerektiğini ifade etti.Tasulas'ın İstanbul programında Patrikhane ziyareti de bulunuyorYunanistan Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre Fener Rum Patriği Bartholomeos'un daveti üzerine İstanbul'u ziyaret eden Tasulas, Patrikhane tarafından koruyucu ve kurucu olduğu iddia edilen Havari Andreas onuruna düzenlenecek yortu kutlamalarına katılacak. Tasulas’ın Patrik Bartholomeos ile birlikte Heybeliada’yı da ziyaret etmesi bekleniyor.Tasulas'a Kültür Bakanı Lina Mendoni ile yurt dışındaki Yunanlara ilişkin konulardan sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Yannis Loverdos eşlik ediyor.Tasulas, Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna bağlı kültür merkezi Sismanoğlu Megaro'da 'Fener'in İhtişamı: Bizans ve Bizans Sonrası Sanat Hazineleri' başlıklı serginin açılışını yapacak. Cumhurbaşkanı ayrıca şehirdeki Rum cemaati temsilcileriyle bir araya gelecek.Fener Rum Patrikhanesi’ni ziyaret eden ilk Yunanistan Cumhurbaşkanı, 22 Mayıs 2017’de Prokopis Pavlopulos olmuştu. Pavlopulos’un Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün (KEİ) 25. yıl dönümü zirvesi dolayısıyla İstanbul’da bulunduğu sırada gerçekleştirdiği ziyaret, gayriresmi nitelik taşıyordu.İstanbul’u ziyaret eden ilk Yunan devlet başkanı ise Haziran 1952’de eşi Kraliçe Frederika ile Türkiye’ye gelen dönemin Kralı I. Pavlos olmuştu. Kraliyet çiftinin, adını 1912’de Osmanlı ve Yunan donanmaları arasında gerçekleşen deniz muharebesinden alan 'Elli' kruvazörüyle, Türk savaş gemilerinin refakatinde İstanbul Boğazı’ndan geçerek kente ulaşması, Yunan basınında ziyaretin dikkat çekici ayrıntılarından biri olarak yer almıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/abd-baskani-trump-fener-patrigi-ile-gorustu-bartholomeostan-zulum-iddiasi-1099411210.html

i̇stanbul

heybeliada

ege

ege denizi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, fener rum patriği bartholomeos, i̇stanbul, recep tayyip erdoğan, konstantinos tasulas, hakan fidan, burhanettin duran, akif çağatay kılıç, heybeliada, fener rum patrikhanesi, i̇letişim başkanlığı, ege, ege denizi, doğu akdeniz, yunanistan cumhurbaşkanı prokopis pavlopulos, prokopis pavlopulos