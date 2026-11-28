https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/meteorolojiden-kuvvetli-yagis-ve-firtina-uyarisi-marmarada-ruzgarin-hizi-90-kilometreye-ulasacak-1110654400.html

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı: Marmara'da rüzgarın hızı 90 kilometreye ulaşacak

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı: Marmara'da rüzgarın hızı 90 kilometreye ulaşacak

Sputnik Türkiye

Meteoroloji'nin 28 Kasım hava durumu tahminine göre Marmara'da kuvvetli sağanak ve saatte 90 kilometreye ulaşan fırtına bekleniyor. İşte il il ve bölge bölge hava durumu tahmini

2026-11-28T09:11+0300

2026-11-28T09:11+0300

2026-11-28T09:11+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 28 Kasım 2026 Türkiye genelinin parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimlerin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Trakya ile Çanakkale, İstanbul, Kocaeli çevreleri ve Muğla kıyılarında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra Marmara'da kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde ise pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının ülke genelinde artacağı, mevsim normalleri civarında, güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, kuzeybatı kesimlerde ise kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği; akşam saatlerinden sonra Marmara'da kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/saat) şeklinde etkili olacağı öngörülüyor.Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısıKuvvetli yağış uyarısı: Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın akşam saatlerinden sonra kuzeyli yönlerden Marmara'da kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Bölge bölge hava durumu şöyle:Marmara BölgesiParçalı ve çok bulutlu, Trakya ile Çanakkale, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın batısında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Ege BölgesiAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, Muğla kıyılarının öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.Akdeniz BölgesiAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.İç Anadolu BölgesiParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.Batı Karadeniz BölgesiParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.Orta ve Doğu Karadeniz BölgesiParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.Doğu Anadolu BölgesiParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.Güneydoğu Anadolu BölgesiParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

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