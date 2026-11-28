Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı: Marmara'da rüzgarın hızı 90 kilometreye ulaşacak
© AA / Saliha Nur KöksalRüzgar
© AA / Saliha Nur Köksal
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın batı kesimlerinde kuvvetli sağanak, akşam saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nde ise saatte 50-90 kilometre hızında fırtına beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 28 Kasım 2026 Türkiye genelinin parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimlerin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Trakya ile Çanakkale, İstanbul, Kocaeli çevreleri ve Muğla kıyılarında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra Marmara'da kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde ise pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının ülke genelinde artacağı, mevsim normalleri civarında, güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, kuzeybatı kesimlerde ise kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği; akşam saatlerinden sonra Marmara'da kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/saat) şeklinde etkili olacağı öngörülüyor.
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
Kuvvetli yağış uyarısı: Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın akşam saatlerinden sonra kuzeyli yönlerden Marmara'da kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Bölge bölge hava durumu şöyle:
Marmara Bölgesi
Parçalı ve çok bulutlu, Trakya ile Çanakkale, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın batısında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
BURSA: 17°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
ÇANAKKALE: 15°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL: 17°C – Parçalı, zaman zaman çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KIRKLARELİ: 11°C – Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Ege Bölgesi
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, Muğla kıyılarının öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
DENİZLİ: 15°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR: 19°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MANİSA: 15°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA: 15°C – Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyıları sağanak yağışlı
Akdeniz Bölgesi
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
ADANA: 22°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ANTALYA: 23°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
BURDUR: 14°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
HATAY: 18°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İç Anadolu Bölgesi
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
ANKARA: 12°C – Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR: 11°C – Parçalı bulutlu
KONYA: 13°C – Parçalı bulutlu
NEVŞEHİR: 14°C – Parçalı bulutlu
Batı Karadeniz Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
BOLU: 14°C – Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE: 15°C – Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU: 9°C – Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK: 18°C – Parçalı ve az bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
AMASYA: 13°C – Parçalı ve az bulutlu
RİZE: 16°C – Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN: 17°C – Parçalı ve az bulutlu
TRABZON: 16°C – Parçalı ve az bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
ERZURUM: 6°C – Parçalı ve az bulutlu
KARS: 7°C – Parçalı ve az bulutlu
MALATYA: 10°C – Parçalı ve az bulutlu
VAN: 9°C – Parçalı ve az bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR: 13°C – Parçalı ve az bulutlu
MARDİN: 15°C – Parçalı ve az bulutlu
SİİRT: 16°C – Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA: 18°C – Parçalı ve az bulutlu