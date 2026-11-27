https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/son-dakika-haberleri-abd-hava-kuvvetleri-hacklendi-ordunun-en-buyuk-veri-platformlarindan-biri-ele-gecirildi-1110647590.html

ABD Hava Kuvvetleri hacklendi: Ordunun en büyük veri platformlarından biri ele geçirildi

ABD Hava Kuvvetleri hacklendi: Ordunun en büyük veri platformlarından biri ele geçirildi

Sputnik Türkiye

ABD Hava Kuvvetleri'nin hassas askeri verileri barındıran bulut platformu Cloud One'ın hackerlar tarafından ele geçirildiği ortaya çıktı. Saldırının boyutu ve arkasında kimin olduğu henüz bilinmiyor. İşte detaylar...

2026-11-27T18:56+0300

2026-11-27T18:56+0300

2026-11-27T18:56+0300

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ABD Hava Kuvvetleri'nin ana bulut bilişim platformu Cloud One, siber saldırganların hedefi oldu. Reuters'a konuşan ve konuya yakın üç kaynağa göre sızma, platformun güncellenmesi için yürütülen çalışmalar sırasında son bir ay içinde fark edildi. Kaynaklar, saldırının hassas taktik, personel ve lojistik verileri risk altına soktuğunu belirtti.Hava Kuvvetleri ise yaptığı açıklamada belirli ağ ve sistemlerin güvenlik durumu, açıkları ya da operasyonel durumu hakkında yorum yapmadığını bildirdi. Açıklamada, kurumun bilgilerini, sistemlerini ve görev kabiliyetlerini korumak için sürekli önlem alındığı belirtildi.Bomba ve füzeleri izleyen sistem de platformdaABD ordusunun kullandığı en büyük bulut platformlarından biri olan Cloud One, 2017'de devreye alındı. Platform; Microsoft, Amazon, Oracle ve Alphabet uygulamalarına erişim sağlayan ana bilişim merkezi olarak çalışıyor.Sistemde, Kuzey Amerika genelindeki hava savunma radarlarından ve diğer kaynaklardan gelen verileri bir araya getiren bulut tabanlı komuta kontrol sistemi bulunuyor. Dünya genelinde 200'den fazla ABD Hava Kuvvetleri noktasındaki bomba ve füzeleri takip eden mühimmat sistemi de platformda yer alıyor.Yöneticilerin yetkileri kaldırıldıKaynakların aktardığına göre sızmanın fark edilmesinin ardından bazı uygulamaların platforma taşınma çalışmaları durduruldu. Saldırı, devam eden güncellemeleri de engelledi. Bir kaynak, bazı personelin yönetici yetkilerinin kaldırıldığını fark ettiğini söyledi.İddiaya göre saldırganlar bir yazılım açığından yararlanarak sistemin "kontrol katmanına" erişti. Bu katman, sistemin tamamını yönetmeye yarayan bir tür "evrensel kumanda" işlevi görüyor. Kaynağa göre bu erişimle askeri uçakların operasyonel durumu ya da yedek parçaların hareketi takip edilebiliyor. Ancak Reuters, hackerların bu bilgilere erişip erişmediğinin belirsiz olduğunu vurguladı.ABD kurumlarına art arda saldırılarSaldırı, ABD kurumlarının bir dizi siber saldırı ve teknik arızanın ardından yoğun eleştiri altında olduğu bir döneme denk geldi. FBI geçen hafta birkaç ay içinde ikinci kez hacklendiğini doğrulamıştı. ABD Tarım Bakanlığı (USDA) da hackerların hedefi olmuş, JPMorgan Chase, Visa ve Mastercard'ı etkileyen geniş çaplı bir saldırıda müşteri verileri sızmıştı. Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) hassas iç iletişim ağı da geçen hafta yaklaşık dört gün süren bir yazılım arızası nedeniyle çökmüştü.ABD Başkanı Donald Trump daha önce yaşanan olayların birbirinden "ayrı" ve "kontrol altında" olduğunu söylemişti. Ancak Hava Kuvvetleri'ne yönelik son saldırı, ulusal güvenlik konusunda ciddi soru işaretleri doğurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/son-dakika-haberleri-ingilterenin-en-buyuk-bankalarindan-lloydsta-buyuk-kesinti-mobil-uygulama-coktu-1110640727.html

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