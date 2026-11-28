https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/merkez-bankasindan-elektronik-para-kurulusuna-faaliyet-yasagi-1110653820.html

Merkez Bankası'ndan elektronik para kuruluşuna faaliyet yasağı

Merkez Bankası'ndan elektronik para kuruluşuna faaliyet yasağı

Sputnik Türkiye

TCMB, Fintlix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet iznini iptal ettiğine ilişkin kararını Resmi Gazete'de yayımladı. 28.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-28T01:47+0300

2026-11-28T01:47+0300

2026-11-28T01:47+0300

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Fintlix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermesine yönelik verdiği izni iptal etti.Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, şirketin 6493 sayılı Kanun kapsamında 17 Ekim 2024'te aldığı faaliyet izni, Kanun'un 16'ncı ve 19'uncu maddeleri uyarınca kaldırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/spkden-553-milyon-liralik-idari-para-cezasi-1110653684.html

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