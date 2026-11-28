https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/merkez-bankasindan-elektronik-para-kurulusuna-faaliyet-yasagi-1110653820.html
Merkez Bankası'ndan elektronik para kuruluşuna faaliyet yasağı
Merkez Bankası'ndan elektronik para kuruluşuna faaliyet yasağı
Sputnik Türkiye
TCMB, Fintlix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet iznini iptal ettiğine ilişkin kararını Resmi Gazete'de yayımladı. 28.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-28T01:47+0300
2026-11-28T01:47+0300
2026-11-28T01:47+0300
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Fintlix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermesine yönelik verdiği izni iptal etti.Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, şirketin 6493 sayılı Kanun kapsamında 17 Ekim 2024'te aldığı faaliyet izni, Kanun'un 16'ncı ve 19'uncu maddeleri uyarınca kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/spkden-553-milyon-liralik-idari-para-cezasi-1110653684.html
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merkez bankası, türkiye cumhuriyet merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), para, dijital para, kripto para cüzdanı
merkez bankası, türkiye cumhuriyet merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), para, dijital para, kripto para cüzdanı
Merkez Bankası'ndan elektronik para kuruluşuna faaliyet yasağı
TCMB, Fintlix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet iznini iptal ettiğine ilişkin kararını Resmi Gazete'de yayımladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Fintlix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermesine yönelik verdiği izni iptal etti.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, şirketin 6493 sayılı Kanun kapsamında 17 Ekim 2024'te aldığı faaliyet izni, Kanun'un 16'ncı ve 19'uncu maddeleri uyarınca kaldırıldı.