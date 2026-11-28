https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/meloni-kieve-destek-italyanin-ulusal-cikarlarinin-onune-gecemez-1110665103.html
Meloni: Kiev’e destek, İtalya’nın ulusal çıkarlarının önüne geçemez
Meloni: Kiev’e destek, İtalya’nın ulusal çıkarlarının önüne geçemez
Sputnik Türkiye
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna ordusunun Libya’nın Bingazi limanına düzenlediği saldırıyla ilgili Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin ardından... 28.11.2026, Sputnik Türkiye
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Meloni, ‘Noi Moderati’ (Biz Ilımlılar) partisinin ulusal program kongresinde yaptığı konuşmada, Zelenskiy’nin daha önce ciddi soru işaretleri doğuran bazı açıklamalarına bugünkü telefon görüşmesinde açıklık getirdiğini belirtti.Meloni, “Bunu gerekli buldum, çünkü Ukrayna’ya destek konusundaki tutumumuz değişmiyor. Ancak bu destek hiçbir zaman İtalya’nın ulusal çıkarlarının korunmasından daha önemli olamaz” dedi.Bloomberg, Meloni’nin cuma günü Zelenskiy ile Ukrayna’nın Bingazi limanına yönelik saldırısı nedeniyle gergin bir görüşme yaptığını bildirmişti.İtalya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani da Zelenskiy’nin, saldırı öncesinde İtalyan tarafına bilgi vermediği için Meloni’den özür dilediğini açıklamıştı. Tajani daha önce, Zelenskiy’nin Bingazi limanına düzenlenen saldırının uluslararası ortaklarla koordine edildiği yönündeki sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/italya-basbakan-yardimcisi-salviniden-ukraynanin-bingazi-saldirisina-tepki-1110562339.html
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giorgia meloni, i̇talya, vladimir zelenskiy, ukrayna, bingazi, antonio tajani, bloomberg
giorgia meloni, i̇talya, vladimir zelenskiy, ukrayna, bingazi, antonio tajani, bloomberg
Meloni: Kiev’e destek, İtalya’nın ulusal çıkarlarının önüne geçemez
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna ordusunun Libya’nın Bingazi limanına düzenlediği saldırıyla ilgili Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin ardından, Roma’nın Kiev’e desteğinin değişmediğini ancak İtalya’nın ulusal çıkarlarının öncelikli olduğunu söyledi.
Meloni, ‘Noi Moderati’ (Biz Ilımlılar) partisinin ulusal program kongresinde yaptığı konuşmada, Zelenskiy’nin daha önce ciddi soru işaretleri doğuran bazı açıklamalarına bugünkü telefon görüşmesinde açıklık getirdiğini belirtti.
Meloni, “Bunu gerekli buldum, çünkü Ukrayna’ya destek konusundaki tutumumuz değişmiyor. Ancak bu destek hiçbir zaman İtalya’nın ulusal çıkarlarının korunmasından daha önemli olamaz” dedi.
Bloomberg, Meloni’nin cuma günü Zelenskiy ile Ukrayna’nın Bingazi limanına yönelik saldırısı nedeniyle gergin bir görüşme yaptığını bildirmişti.
İtalya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani da Zelenskiy’nin, saldırı öncesinde İtalyan tarafına bilgi vermediği için Meloni’den özür dilediğini açıklamıştı. Tajani daha önce, Zelenskiy’nin Bingazi limanına düzenlenen saldırının uluslararası ortaklarla koordine edildiği yönündeki sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.